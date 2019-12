Com derrota para o Minas, basquete Unifacisa mira em voltar para zona do Super 8

Um duelo decisivo.

O Basquete Unifacisa e Minas Tênis Clube se enfrentaram na tarde deste sábado (14) às 16h, na Arena Unifacisa, em Campina Grande, na busca pela classificação no Super 8, que acontece no início de janeiro de 2020 e dá uma vaga para a Champions League ao vencedor.

Na reedição do confronto realizado no I Torneio Integração, o time da Unifacisa não conseguiu encontrar o seu jogo e conheceu sua segunda derrota dentro de casa, pelo placar de 92 a 84.

A Unifacisa agora depende de uma combinação de resultados, além de ter que fazer o seu dever de casa e vencer o Basquete Cearense, no dia 28 de dezembro, para voltar a zona de classificação do Super 8.

O pivô João Vitor foi o destaque do jogo, com 21 pontos e 4 rebotes.

O armador norte-americano, Nate Barnes, também fez boa partida, anotando 20 pontos e 4 assistências.

O confronto começou bastante disputado, o que já era esperado, visto que os times vêm com uma sequência de atuações muito fortes.

O time mineiro saiu na vantagem, vencendo o primeiro quarto por 22 a 16, com uma bela atuação de Leandrinho, ex-campeão da NBA, que teve 100% de aproveitamento nos lances de quadra.

No segundo quarto a Unifacisa entrou mais focada, a equipe que possuí uma das melhores defesas do campeonato, forçou erros do adversário e encostou no placar.

João Vitor chamou o jogo e teve um ótimo aproveitamento, convertendo 12 pontos dos 14 tentados.

O Basquete Unifacisa venceu o segundo quarto por 26 a 25, mas ainda foi para o vestiário atrás no placar acumulado.

No terceiro quarto o time do Minas voltou melhor, acertando 5 chutes do perímetro em 5 tentados.

A Unifacisa teve um momento de baixa e demorou a voltar a marcar, deixando o adversário abrir uma boa vantagem.

Se no jogo contra o Mogi a Unifacisa bateu seu recorde de conversão nos arremessos de 3, hoje a bola parecia não querer cair, o que foi suficiente para que o time mineiro ampliasse sua liderança no placar, fechando a partida em 92 a 84.

Para o pivô da Unifacisa, João Vitor, erros bobos e falta de tranquilidade para converter as bolas definiram o resultado.

“A gente sabia que seria um jogo bastante difícil, a equipe do Minas é muito forte, e não dá pra errar contra equipes assim. Foi um jogo duro até o final, eles abriram a vantagem, mas nós fomos buscar. Infelizmente não deu pra sair com a vitória. Independente do jogo de hoje, acredito que estamos fazendo um bom primeiro turno e as derrotas servem para que a gente possa aprender e evoluir. Mas agora é hora de esfriar a cabeça, visitar a família e descansar para que possamos fazer um grande jogo contra o Basquete Cearense”, pontuou o pivô.

O Basquete Unifacisa agora entra em um pequeno recesso, o time só volta a quadra no próximo dia 28 de dezembro, para enfrentar o Basquete Cearense no Clássico do Nordeste.

A partida acontecerá, na Arena Unifacisa, às 16h, com transmissão pela TV Itararé e twitter do NBB.