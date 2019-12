Com Castelão lotado, Fortaleza derrota Bahia e festeja vaga na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Empurrado por mais de 52 mil torcedores num belíssimo e lotado Castelão nesta última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza venceu o Bahia por 2 a 1 no fim de tarde deste domingo (8), na capital cearense, e se consolidou como principal força do Nordeste no futebol nacional em 2019. Os comandados de Rogério Ceni já haviam vencido a Copa do Nordeste no primeiro semestre.

Nono colocado no Brasileirão, o Fortaleza vê o Bahia terminar em 13º lugar. O arquirrival Ceará escapou do rebaixamento nesta última rodada e ficou assim com a 16ª colocação. O alagoano CSA, por sua vez, cai para a Série B na 18º posição.

O Fortaleza, que chegou a flertar com o sonho da Libertadores nesta reta final de Brasileirão, festeja uma classificação inédita para a Copa Sul-Americana. É um prêmio e tanto para quem passou boa parte do campeonato lutando contra a zona de rebaixamento e termina a temporada a apenas dois pontos do G8.

O Bahia também conseguiu vaga na Sul-Americana, mas a recebe com certa frustração. Há apenas dois meses, o time de Roger Machado estava na zona de classificação para a Libertadores. Desde então, porém, a equipe entrou em crise de resultados que culminou com um modesto 13º lugar na tabela final do Brasileirão.

Agora de férias, Fortaleza e Bahia voltam a jogar (inclusive como adversários) já mês que vem. Além de seus respectivos estaduais, os Tricolores estão também confirmados na próxima edição da Copa do Nordeste, cujo atual campeão, inclusive, é o Fortaleza.

JOGO

O Fortaleza começou pressionando e foi recompensado com gol de Osvaldo logo aos 12 minutos. Gabriel Dias cruzou da direita, a bola atravessou a grande área e foi cabeceada pelo atacante do Leão já praticamente junta à trave direita do goleiro Douglas.

O Bahia cresceu na partida imediatamente após levar o gol. Aos 32 minutos, chegou ao gol de empate em cobrança de falta de Artur. O atacante bateu forte e contou com desvio na barreira para enganar o goleiro Felipe Alves e estufar as redes.

Num segundo tempo ainda mais equilibrado do que a etapa inicial, levou a melhor o Fortaleza graças a gol de Tinga. Aos 32 minutos, o lateral escalado como meio-campista aproveitou cruzamento de Gabriel Dias, autor de duas assistências, para sacramentar a vitória cearense no confronto nordestino da rodada.

FORTALEZA

Felipe Alves, Gabriel Dias, Quintero, Bruno Melo e Carlinhos; Felipe, Araruna e Edinho (Tinga); Osvaldo (Matheus Alessandro), Romarinho (Kieza) e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

BAHIA

Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Wanderson, Juninho e Moisés; Gregore, João Pedro (Lucca) e Ronaldo; Artur (Shaylon), Élber e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 1 BAHIA

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Público/renda: 52.552 pagantes / R$ 875.696

Cartões amarelos: Carlinhos, Gabriel Dias e Rogério Ceni (Fortaleza); Shaylon (Bahia)

Gols: Osvaldo (FOR), aos 12 minutos do primeiro tempo, Artur (BAH), aos 32 minutos do primeiro tempo; e Tinga (FOR), aos 32 minutos do segundo tempo.