CAMPEONATO BRASILEIRO

Com boa atuação de Pratto, São Paulo bate o Vitória no Morumbi

O São Paulo esteve longe de ser brilhante, mas conseguiu o resultado que precisava e bateu o Vitória por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, no Morumbi, com gols de Thomaz e Lucas Pratto. Com o resultado, o Tricolor se aproximou da zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Leão segue na zona de rebaixamento e sem triunfar no Campeonato Brasileiro.

Nem a estreia de Maicosuel foi capaz de animar o primeiro tempo no Morumbi. Com o novo camisa 7 tricolor atuando pela esquerda, e Cícero preso ao lado de Jucilei no meio-campo, o São Paulo sentiu a falta de um armador e pouco criou nos primeiros 45 minutos, se imitando aos lampejos de Lucas Pratto.

Para a etapa final, Rogério Ceni percebeu o problema de criação e alterou o esquema do São Paulo, deixando a formação com três zagueiros e passando a atuar no 4-2-3-1, com Thomaz entrando na vaga de Maicosuel, e Militão passando a atuar como volante.

Marcando mais em cima, o Tricolor colheu os frutos da ousadia aos 20 minutos. William Faria bobeou, Marcinho roubou a bola pela direita e enfiou para Lucas Pratto. O argentino levantou a cabeça e rolou para Thomaz, que dominou e bateu rápido, no canto, para abrir o marcador.

Por fim, já aos 47 minutos do segundo tempo, Lucas Pratto mostrou o porquê de ter espaço na seleção argentina e anotou um golaço. O argentino recebeu de Thomaz na esquerda da área, gingou para cima da marcação e bateu forte, colocado, no ângulo oposto.

Na próxima rodada o São Paulo terá pela frente o clássico contra o Corinthians, domingo, às 16h (de Brasília), na Arena de Itaquera. Para esta partida, o Tricolor deverá ter o retorno do volante Thiago Mendes.

Já o Vitória volta a campo no mesmo dia e horário, contra o Atlético-MG, no Barradão.