RAPOSA x TROVÃO

Com Amigão aniversariando, Campinense recebe Atlético de Cajazeiras

No dia em que o palco maior do futebol da Paraíba completa 42 anos, o Campinense recebe o Atlético de Cajazeiras logo mais, às 20h30, no Estádio Amigão, pela 12ª rodada do Paraibano 2017.

Foi o clube rubro-negro que fez a primeira partida da praça esportiva localizada no bairro do Catolé, zona sul de Campina Grande: 0 a 0 contra o Botafogo-RJ.

Mas para hoje, a repetição do marcador do jogo inaugural passa longe de ser a meta raposeira.

Vice-líder do estadual, com 21 pontos, o Campinense entra em campo para defender uma sequência de cinco vitórias consecutivas, e conquistando uma mais, encaminha de vez a classificação para as semifinais.

Só que para tanto, o técnico Sérgio China vai ter dificuldade para escalar a equipe. Isso porque as lesões musculares estão atormentando a comissão técnica do Rubro-Negro.

Ontem, no Amigão, no último treino antes da peleja, o comandante cartola não pôde contra com o zagueiro Joécio, o lateral Ronaell, o meia Renatinho e o atacante Maranhão, todos considerados titulares.

Os quatro, muito provavelmente, também não poderão ser escalados na noite desta quarta-feira (08) ante o Trovão Azul.

Para compensar, Sérgio China conta com a volta do lateral direito Fabinho, recuperado de uma entorse no tornozelo.

Atlético de Cajazeiras

“Mordido” com a derrota no último minutos para o Botafogo-PB, no domingo (05), o Trovão desembarcou em Campina Grande na segunda-feira e ontem realizou o treino de apronto em um Centro de Treinamento particular em Lagoa de Roça.

O técnico Ederson Araújo não vai poder contar com o zagueiro Márcio, o volante Luiz Gustavo e o atacante Duílio.

O Atlético-PB ocupa a quinta colocação, com os mesmos 16 pontos do quarto posicionado, o Treze, mas perde no saldo de gols.

Arbitragem

Éder Caxias é o dono do apito para Raposa x Trovão Azul. Ele contará com as assistências de Luis Felipe e Michelson Nóbrega. Wagner Venceslau é o árbitro reserva.

Prováveis escalações

Campinense: Glédson, Fabinho, Gabriel Valongo, Rafael Jensen e Gilmar; Magno, Fernando Pires, Felipe Ramon e Diego Torres (Jussimar); Augusto e Léo Ceará. Técnico: Sérgio China.

Atlético de Cajazeiras: Gerson, Peu, Wesley, Walter e Allyson; Douglas, Romerito, Charles Vágner e Gustavo Rato; Aleff e Mosquito. Técnico: Ederson Araújo.