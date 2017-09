ELIMINATÓRIAS

Com Alex Sandro, Seleção reúne mais de 36 mil pessoas em Manaus

foto: Divulgação/CBF

Em preparação para enfrentar a Colômbia pelas Eliminatórias, a Seleção Brasileira treinou na Arena da Amazônia durante a noite deste sábado. O elenco comandado pelo técnico Tite trabalhou diante de mais de 36 mil torcedores no moderno estádio localizado em Manaus.

De acordo com a organização, 36.125 pessoas trocaram um quilo de alimento não perecível pelo direito de acompanhar o treinamento regenerativo da Seleção Brasileira. A movimentação contou com segurança reforçada para evitar as invasões que marcaram a última passagem do time nacional pela Arena da Amazônia.

O treinamento, antes marcado para as 17 horas (de Brasília), foi alterado para as 19 horas com a finalidade de aumentar o tempo de recuperação dos atletas após a viagem entre Porto Alegre e Manaus. Alguns minutos de atraso no início dos trabalhos provocaram vaias na arena, mas assim que os astros subiram ao gramado o público festejou.

O lateral esquerdo Alex Sandro, da Juventus, convocado para substituir o suspenso Marcelo, participou das movimentações realizadas na Arena da Amazônia. Já o zagueiro Jemerson, do Monaco, chamado para o lugar do cortado Miranda, é esperado ainda na noite deste sábado.

Antes mesmo do treinamento, Alex Sandro aprovou a iniciativa de abrir a atividade aos torcedores. “É muito importante esse carinho e a atitude de ser com alimentos, porque é para ajudar as pessoas que necessitam. Então, todos estão de parabéns”, declarou o lateral esquerdo.

A Seleção Brasileira volta a treinar na Arena da Amazônia durante a tarde deste domingo, sem a presença da torcida. À noite, a delegação embarca para Barranquila, sede do confronto com a Colômbia, marcado para as 17h30 (de Brasília) de terça-feira, pela 16ª rodada das Eliminatórias.