Com a garotada, São Paulo vence último jogo do Brasileirão em Alagoas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O São Paulo encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro neste Domingo (8) com uma vitória especial sobre o CSA, por 2 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Escalado com um time bastante jovem e quase todo formado nas categorias de base do clube, o time ttricolor abriu dois gols de vantagem com Toró e Igor Vinícius, mas viu Helinho ser expulso e precisou se segurar no segundo tempo para manter o resultado. Ainda no fim da primeira etapa, Jarro Pedroso havia diminuído para os donos da casa.

Com o triunfo fora de casa, o São Paulo chegou aos 63 pontos, fechando na sexta colocação e classificado à fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Já o CSA, com 32 pontos, acabou na 18ª posição, rebaixado à Série B.

Toró abriu o placar para o São Paulo após receber belo passe de Gabriel Sara aos 10 minutos, e Igor Vinícius aproveitou rebote na área para fazer 2 a 0 aos 13 minutos. O CSA diminuiu aos 43 minutos, com Jarro Pedroso chutando de primeira após cabeçada de Ricardo Bueno na trave.

Logo aos 2 minutos do segundo tempo, Helinho parou um contra-ataque do CSA com falta, recebeu seu segundo cartão amarelo e acabou expulso. A equipe alagoana passou a dominar as ações, mas não conseguiu criar chances claras para empatar

O CSA foi amplamente dominado pelos meninos do São Paulo no primeiro tempo e tomou dois gols em três minutos, mas conseguiu diminuir nos minutos finais da primeira etapa em lance de escanteio. Já no segundo tempo, com um a mais, o time alagoano cresceu no jogo, mas mesmo assim não conseguiu criar chances claras. Faltou inspiração e qualidade dos homens de frente para superar a retaguarda são-paulina, que recuou bem após a expulsão de Helinho.

O São Paulo começou em ritmo acelerado, envolvendo o adversário com boas trocas de passes e chegando rapidamente a fazer dois gols, com Toró e Igor Vinícius. Já no primeiro tempo, porém, o ímpeto do time caiu, e Diniz passou a reclamar bastante na beira do campo.

Quando Helinho foi expulso no começo da segunda etapa, o jogo mudou completamente. O time tricolor se fechou atrás e tentou explorar alguns contra-ataques, mas levou pouco perigo ao gol de Jordi.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 x 2 SÃO PAULO

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 8 de dezembro de 2019 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Juiz: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Gols: Toró, aos 10, Igor Vinícius, aos 13, e Jarro Pedroso, aos 43 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Bustamante (CSA); Gabriel Sara (São Paulo)

Cartão vermelho: Helinho (São Paulo)

CSA: Jordi; Warley (Lucas Dias), Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Dawhan, Nilton (Matheus Prado) e Euller; Bustamente, Alisson Safira (Jarro Pedroso) e Ricardo Bueno. T.: Jacozinho

São Paulo: Lucas Perri; Igor Vinícius, Walce, Luan e Léo; Liziero, Igor Gomes e Gabriel Sara; Helinho, Toró (Danilo) e Juan Santos (Diego Costa). T.: Fernando Diniz