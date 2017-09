EM SAN CRISTÓBAL

Colômbia empata com a Venezuela e perde chance de encaminhar vaga

foto: Divulgação/Colômbia

A Colômbia visitou a lanterna Venezuela, nesta quinta-feira, no Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, e perdeu uma boa chance para encaminhar sua vaga para a Copa do Mundo de 2018. Com atuação abaixo do esperado, sendo até pressionada em algumas oportunidades, a seleção colombiana não conseguiu se sobressair e ficou apenas no empate em 0 a 0 com os venezuelanos, em jogo válido pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Com o resultado, a Colômbia chegou aos 25 pontos na tabela, na segunda colocação, mais ainda pode perder posições na rodada. Já a Venezuela segue na lanterna, com apenas sete pontos somados. Restam agora somente três jogos para ambas as equipes até o fim das Eliminatórias.

A Colômbia volta a atuar pelas Eliminatórias Sul-Americanas na próxima terça-feira, às 17h30(de Brasília), quando recebe a Seleção Brasileira, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla. Já a Venezuela irá atuar um pouco mais tarde, às 20h30(de Brasília), quando visita a Argentina, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.