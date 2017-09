2ª DIVISÃO

Clubes abrem semifinais em busca de duas vagas na elite do futebol paraibano

foto: divulgação

A luta por duas vagas na elite do futebol paraibano em 2018 começa neste domingo. Quatro sobreviventes da fase classificatória, Desportiva Guarabira, São Paulo Crystal, Sport Campina e Nacional de Patos abrem as semifinais com jogos em Campina e Patos, respectivamente.

Em Patos, o Canário do Sertão recebe a visita do Tricolor de Cruz do Espírito Santo. O primeiro confronto acontece às 17h, no Estádio José Cavalcante.

No Estádio Amigão, o Sport Campina encara a Desportiva Guarabira, às 16h. De acordo com o regulamento da 2ª divisão do Campeonato Paraibano, o gol marcado fora de casa não é critério de desempate.

Assim, em caso de qualquer empate no somatório dos dois jogos, a decisão vai para os pênaltis. Os jogos de volta, acontecem na próxima quarta-feira, às 20h.