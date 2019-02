Clássico é cancelado após incêndio em centro de treinamento do Flamengo

O Flamengo x Fluminense, clássico do campeonato carioca, marcado para amanhã (9) às 19h no Maracanã, foi cancelado. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) marcou reunião para hoje (8) de manhã com os dirigentes dos dois clubes para acertar uma nova data.

A decisão foi tomada após o incêndio que deixou dez mortos no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, localizado na Vargem Grande.

“A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lamenta a tragédia ocorrida no CT do Flamengo e se solidariza com as famílias. A FERJ informa que não vê clima para a realização do Fla-Flu, neste sábado, no Maracanã”, informa em nota.

No encontro, que terá também a participação de representantes da TV detentora dos direitos do Campeonato Carioca, será definida uma nova data para a partida.