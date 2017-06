REVELAÇÃO

City oficializa goleiro convocado por Tite como reforço por R$ 147 milhões

Agora é oficial. Ederson é do Manchester City. O clube inglês oficializou nesta quinta-feira a contratação do goleiro junto ao Benfica-POR com a assinatura de um contrato válido por cinco temporadas.

Estima-se que o brasileiro, de 23 anos, tenha custado 40 milhões de euros (R$ 145 milhões), o que o tornaria o arqueiro com negociação mais cara da história.

“(O interesse) Já vinha há algum tempo, surgiu com boatos através dos jornais, mas quando vi que era algo mais concreto fiquei muito feliz por ver que o meu trabalho está sendo reconhecido. Fruto de um bom trabalho no meu antigo clube”, comemorou Ederson, em entrevista ao site do City.

Foto: Divulgação

O jovem goleiro enumerou os motivos pelos quais trocou Portugal pela Inglaterra.

“Um conjunto de coisas. A grande equipe que é o City, o grande campeonato que decorre aqui, com torcedores fantásticos, um futebol magnífico. Então, sempre tive o sonho de jogar no futebol inglês e consegui realizá-lo”, vibrou.

Ederson não esqueceu de citar o afamado técnico do Manchester City. “É um clube que nos últimos tempos evoluiu muito, agora com o (Josep) Guardiola está evoluindo cada vez mais e está apostando na equipe jovem. Então, isso foram grandes fatores para a minha escolha”, explicou.

No Benfica, Ederson se notabilizou pelas grandes defesas e pelo posicionamento diferenciado, atributos que o fizeram conquistar a titularidade, colocando o experiente compatriota Júlio César no banco de reservas.

No City, ele vai concorrer com o chileno Claudio Bravo e com o jovem inglês Angus Gunn.

“No meu antigo clube também jogava muito adiantado e participava bastante nos jogos. Acredito que essa revolução no goleiro foi muito importante. O grupo acaba ganhando um novo elemento”, analisou, antes de mencionar uma característica fundamental dos atletas de sua posição.

“Para ser goleiro tem que ser louco. Temos a coragem de meter a cabeça onde o jogador mete o pé. Eu tenho isso, claro. Sou um pouco louco, também”, concluiu Ederson, que foi convocado por Tite para os amistosos da Seleção Brasileira contra Argentina e Austrália, em Melbourne, nos dias 9 e 13 deste mês.