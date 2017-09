NO GUINNESS BOOK

Ciclista bate recorde com volta ao mundo em menos de 79 dias

Mark Beaumont é o nome do dia no ciclismo mundial. Na noite desta segunda-feira, o ciclista britânico completou de bicicleta uma volta ao mundo em menos de 79 dias, estabelecendo novo recorde.

Segundo o livro Guinness, que é responsável por reunir recordes dos mais variados, o aventureiro de 34 anos bateu a marca ao dar a volta ao mundo em 78 dias, 14 horas e 14 minutos.

Foto: Divulgação

O britânico saiu de Paris, na França, no dia 2 de julho, e chegou às 14h (de Brasília) desta segunda-feira (18) no Arco do Triunfo, em pleno horário do rush.

“Fui além do que já havia feito, física e mentalmente. Foram, sem dúvida, os dois meses e meio mais longos da minha vida”, disse o ciclista em sua chegada a Paris.

Em 2008, Beaumont realizou o mesmo percurso em 195 dias. O recorde anterior ao de Mark era de Andrew Nicholson, que, em 2015, completou o trajeto em 123 dias.

Beaumont pedalou cerca de 16 horas por dia para percorrer os 29 mil quilômetros necessários. O ciclista britânico cruzou os oceanos Atlântico e Pacífico de avião, e completou o restante do trajeto de bicicleta.