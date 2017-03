DECLARAÇÃO

Chorando, técnico do Bota-PB lamenta fase: “Estou pensando em voltar a jogar”

Pelo terceiro ano consecutivo o Botafogo-PB foi último colocado de seu grupo na primeira fase da Copa do Nordeste. E mais uma participação pífia no torneio regional não deixou apenas o torcedor chateado.

O treinador Itamar Schulle demonstrou todo seu descontentamento não só com a eliminação – que foi “conquistada” com uma rodada de antecedência -, mas também com a fase vivida pelo clube da estrela vermelha, que não consegue engrenar em 2017.

Divulgação: Raniery Soares – Paraíba Press/ Botafogo-PB

Depois da derrota por 1 a 0 para o América-RN, na última quarta-feira (22), o técnico botafoguense se emocionou e chegou a chorar falando da partida. Inconformado com a atuação e com as chances de gol – que foram raras – desperdiçadas, Itamar, ironicamente, cogitou até a voltar a jogar futebol profissionalmente para que os problemas vividos pelo time dentro de campo sejam corrigidos.

– A gente fica triste, né? A gente cria situações claras de gol. Acho que estou pensando em voltar a jogar futebol. É inadmissível perder os gols que a gente perde, e o adversário vai lá uma ou duas vezes e não perde. A gente sofre muito, não é fácil. Ser treinador não é fácil. É uma profissão que faz a gente sofrer. Ainda mais quando a gente ama o que faz. Que a gente consiga trazer alguns reforços para que a gente consiga realizar o sonho que eu tenho, que é de ser campeão no Botafogo-PB para depois ir embora. Queria muito ser campeão aqui para seguir a minha carreira. Esperamos que a gente consiga trazer jogadores para nos ajudar para conseguir as vitórias que a gente tanto almeja – disse, com lágrimas nos olhos, o treinador que foi campeão catarinense em 1992 atuando como jogador pelo Brusque.

Como não almejava nada na partida, Itamar optou por mandar para campo um time com alguns jogadores que não vem sendo aproveitados entre os titulares. O goleiro João Manuel, o zagueiro André Santos, o meia Marquinhos e o atacante Danillo Galvão iniciaram a partida. Com exceção do arqueiro, que foi aplaudido pelos torcedores em algumas intervenções, os outros passaram longe de convencer.

Questionado se o fato de ter escalado um time misto foi responsável pela derrota para o América-RN, o comandante do Belo garantiu que este não foi um fator determinante, mas fez questão de deixar um recado para seus atletas.

– Se o reserva não tem condição de jogar, faz o que num clube de futebol? Eu estou dando chance, não é oportunidade. Chance se conquista com trabalho durante a semana. Tem que ter mais gana no que faz, mais disposição, seriedade, compromisso. Tem atletas que são dessa maneira, e os que não são tem que ser assim, ou procurar outros ares. Vamos trabalhar para que as lágrimas de hoje se transformem em sorriso e em um momento alegre amanhã – finalizou Itamar.

Fora do Nordestão e da Copa do Brasil, só resta o Campeonato Paraibano para o Botafogo-PB até o início da Série C.

Pelo estadual, no domingo (26), o time recebe o Serrano pela 15ª rodada.