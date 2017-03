ALTERNATIVAS

China ganha opções para escalar Campinense, mas fica sem laterais canhotos

O técnico Sérgio China ganhou duas opções para montar o Campinense que vai encarar o Auto Esporte amanhã, em João Pessoa, pela 13ª rodada do Paraibano.

Os nomes do lateral Osvaldir e do meia Fábio Gama apareceram do BID da CBF e ambos estão aptos para atuar. No treino tático desta quarta-feira (15), no Renatão, China utilizou os dois no time titular, porém iniciou a atividade sem a dupla.

Foto: Ascom / Campinense

Inicialmente o treinador montou a equipe com Glédson, Duda, Joécio, Rafael Jensen e Fabinho; Magno, Fernando Pires e Diego Torres; Augusto, Maranhão e Casagrande.

China parou muito e trabalho. E uma das mais recorrentes orientações foi em relação ao sistema de marcação. Durante a atividade o treinador ainda testou Osvaldir na vaga de Duda e Fábio Gama no lugar de Casagrande, deixando assim a equipe com o meio-campo mais encorpado, com dois meias. Como sempre, China não confirmou o time e disse que carrega dúvidas para escalar a Raposa.

A delegação rubro-negra deixou Campina Grande no início da noite, após o jantar, e se concentra na capital até momentos antes da partida. Com 22 pontos, o Campinense é vice-líder do estadual. Já o Auto Esporte soma 19 e é o terceiro colocado.

Departamento Médico

Embora o zagueiro Paulo Paraíba e o volante Negreti estejam treinando desde segunda-feira, dificilmente Sérgio China os utilizará. Ambos devem ficar no banco como opções para situações de urgência.

Já os laterais canhotos Ronaell e Gilmar, além do polivalente Felipe Ramon permanecem em fase de transição do DM para o campo. As situações do zagueiro Gabriel Valongo e do atacante Tiago Orobó são as mesma do trio já citado.