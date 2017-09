FORA DE CASA

Chile perde para a Bolívia e se complica nas Eliminatórias

foto: arquivo

Jogando fora de casa, na altitude, e com o favoritismo ao lado, o Chile decepcionou e foi derrotado pela Bolívia, pelo placar de 1 a 0, com gol de pênalti de Arce. Com o revés, os chilenos tornaram a própria situação complicada, já que agora não dependem de si para carimbarem a ida para a Copa da Rússia.

Com apenas dois jogos restantes para o fim das Eliminatórias, a seleção chilena estacionou nos 23 pontos conquistados e precisa torcer contra a Argentina, que enfrenta a Venezuela, e também contra o Peru, que encara o Equador, para não deixar o grupo dos classificados automaticamente para a Copa do Mundo de 2018.

Além dos argentinos, a La Roja também pode ver o Paraguai ou Equador encostarem na pontuação, complicando sua situação para os dois últimos confrontos. A Bolívia, por outro lado, não tem grandes objetivos na competição, já que, mesmo com a vitória, permanece na vice-lanterna das Eliminatórias.