Chapecoense vence o Avaí e mantém luta por permanência na Série A

Da redação com Folhapress. Publicado em 24 de novembro de 2019 às 21:28.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A Chapecoense ainda respira no Campeonato Brasileiro. O time venceu o clássico contra o Avaí por 1 a 0, neste domingo (24), com gol do atacante Everaldo. O resultado impediu que a Chape pudesse ter o rebaixamento decretado já nesta rodada. Já o Avaí já tem sua vaga garantida na Série B do ano que vem.

O clássico catarinense teve o mesmo tom do duelo do primeiro turno, com os dois times lutando para criar alguma oportunidade, mas protagonizando um jogo de baixa qualidade.

O Avaí teve mais posse de bola, mas não conseguiu converter isso em chances e saiu de campo com menos finalizações que o time de Chapecó. O Alviverde finalizou mais, porém só conseguiu chegar ao gol aos 32 minutos do segundo tempo, quando Everaldo recebeu a bola de Kayzer, que havia acabado de entrar, e não desperdiçou.

Antes do gol, a emoção do jogo ficou presente apenas nos lances que resultaram em cartão vermelho para ambos os lados. Aos 5 do segundo tempo, Hiago deu uma tesoura em Matheus Barbosa e foi expulso direto.

Sete minutos depois, foi a vez de a vítima virar agressor. Matheus Barbosa mostrou o dedo do meio em direção à torcida do próprio Avaí e também foi avermelhado.

A Chapecoense alcançou hoje a sua sexta vitória no Brasileirão e chegou aos 28 pontos, um a menos que o CSA, que também tem um confronto direto contra a queda amanhã, quando receberá o Fluminense. Já o Avaí, que na quarta (27) enfrentará o Corinthians, chega a quatro derrotas consecutivas e permanece com 18 pontos. No mesmo dia, a Chape receberá o Botafogo.

AVAÍ

Vladimir; Lourenço (Matheus Lucas), Kunde, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Luanderson(Luan Pereira), Richard Franco e Matheus Barbosa; Caio Paulista(Igor Goularte), Vinícius Araújo e João Paulo. Técnico: Evando Camillato.

CHAPECOENSE

João Ricardo; Eduardo, Douglas, Hiago e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Camilo (Mauricio Ramos) e Gustavo Campanharo (Renato Kaiser); Arthur Gomes (Dalberto), Everaldo e Roberto. Técnico: Marquinhos Santos.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 x 1 CHAPECOENSE

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Douglas (CHA)

Cartões vermelhos: Hiago (CHA), Matheus Barbosa (AVA)

Gol: Everaldo (CHA), aos 32 minutos do segundo tempo.