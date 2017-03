TROPEÇO

Chapecoense sofre virada do Lanús em casa pela Libertadores

A Chapecoense tropeçou em sua estreia na Arena Condá pela Copa Libertadores, na segunda rodada da competição, e acabou derrotada pelo Lanús-ARG, de virada, por 2 a 1.

Rossi abriu o placar para o Verdão, mas Nicolás Aguirre, José Sand, de pênalti, e Lautauro Acosta decretaram a vitória argentina.

Foto: Divulgação

Com o resultado na Arena Condá, todos os times do Grupo 7 da Libertadores terminam a rodada com três pontos graças a vitórias como visitantes.

Nos critérios de desempate, o Lanús leva a melhor no saldo de gols e lidera, seguido por Zulia, Nacional e Chapecoense.

Na terceira rodada da Copa Libertadores, a Chapecoense recebe o Nacional-URU na Arena Condá, terça-feira (18), às 21h45 (de Brasília). Já o Lanus recebe o Zulia, no mesmo dia, às 21h, em La Fortaleza.