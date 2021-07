Chapecoense e Cuiabá fazem duelo dos ameaçados esta manhã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em baixa no Brasileiro, Chapecoense e Cuiabá fazem às 11h deste domingo (18), na Arena Condá, o duelo de ameaçados da 12ª rodada do campeonato.

As equipes são vizinhas na zona de rebaixamento, com o Cuiabá em 18º, com seis pontos, e a Chape em 19º, com quatro. Além disso, estão entre os três times que ainda não venceram nesta edição Nacional -o outro é o Grêmio, lanterna com apenas três pontos.

Assim, a partida em Chapecó surge como chance de ouro para que um dos clubes finalmente quebre o jejum e afunde ainda mais o rival na luta contra a degola.

Em campo, o time catarinense deve ter apenas uma novidade: o atacante Geuvânio, que começou entre os reservas no domingo (11), na derrota para o Flamengo, mas deve ganhar uma chance no time titular.

No Cuiabá, a troca deve ficar por conta da entrada de Rafael Gava no lugar do meia Pepê, suspenso após ser expulso durante o empate com o Ceará, no último domingo.

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Jefferson Pereira de Moraes (GO)

VAR: Elmo Resende (GO)