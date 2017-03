ATACANTE

Celso Teixeira indica e Treze contrata mais um do Flamengo-PI

O Treze deve confirmar na tarde desta terça-feira (14) mais uma contratação para sequência do Campeonato Paraibano.

Será a terceira indicação do técnico Celso Teixeira, e mais um que atleta vem do Flamengo-PI.

Trata-se do atacante Rael, de 29 anos, que já esteve no Estádio Presidente Vargas na manhã desta terça.

O clube segue a política de aguardar o resultado dos exames médicos para realizar assinatura do contrato.

Foto: Divulgação

Sergipano, Rael coleciona passagens por Itabaiana, Sergipe e Estanciano do seu estado natal. Além de ter atuado por Baraúnas, Globo, Galícia, Uniclinic e Icasa.

Rael é a quinta contração do Alvinegro desde a chegada de Celso Teixeira. Além dos indicados Rafael Araújo e Jean Carlo, teve a chegada do meia Roger Gaúcho e do jovem atacante Kauan Vítor.

A delegação alvinegra embarcou no início da tarde para o Sertão, onde encara o Sousa, às 20h30 desta quarta-feira, no Marizão, pela 13ª rodada do estadual.