TROCA

Celso Teixeira avaliza, e meia deixa time piauiense para acertar com o Treze

A diretoria do Treze segue na busca por reforços para qualificar o elenco nessa fase de afunilamento do Paraibano 2017. Um centroavante e um lateral esquerdo são os principais tópicos da agenda alvinegra.

Porém, com a saída prematura de Otacílio Neto, o Departamento de Futebol do Galo começou a se movimentar em busca de mais um atleta de meio-campo. E pelo que apurou o PARAIBAONLINE, o Treze deve anunciar ainda nesta quarta-feira (08) a contração do meia Jean Carlos, de 30 anos.

O atleta estava no Flamengo-PI e teria sido uma indicação direta do técnico Celso Teixeira, que trabalhou com o armador no Rubro-Negro piauiense.

Foto: Divulgação / Flamengo-PI

Jean Calos pediu recentemente desligamento do Fla de Teresina e já estaria em Campina Grande, só esperando ser aprovado nos exames médicos para assinar com o Galo.

Procurada na noite de ontem, a diretoria trezeana preferiu não confirmar a informação.

O meia Jean Carlos acumula passagens por Atlético-PR, URT, Brasília, Atletico-GO, Interporto, Imperatriz e Moto Clube.

Caso se confirme a contração, essa será a primeira aquisição com indicação de Celso Teixeira, o qual também já teria avalizado o chegada de um lateral esquerdo e um zagueiro. Ambos, pelo que apurou a reportagem, estariam no Flamengo-PI.

Com 16 pontos, na quarta colocação do Paraibano, o Treze sequencia a preparação nesta quarta-feira para enfrentar o Internacional-PB, amanhã, às 20h30, no Almeidão, em João Pessoa, pela 12ª rodada.