Celso analisa trabalho de Jesus e quer Treze igual ao Flamengo em 2020

Assunto do momento no mundo do futebol, a trajetória ainda curta, porém já muito vitoriosa, do português Jorge de Jesus no Flamengo foi utilizada pelo técnico Celso Teixeira para prognosticar como ele quer o Treze na temporada 2020.

Em entrevista coletiva concedida durante a semana, o comandante do Galo deu sua opinião sobre o trabalho do treinador rubro-negro e se permitiu fazer uma comparação em relação ao que pretende implantar no Alvinegro do bairro de São José.

– A gente está trazendo jogadores simples, que têm o meu perfil. Foi o que o Jorge Jesus fez no Flamengo. A gente não pode ficar falando taticamente que ele não é… ele é bom. Mas o que ele mais conseguiu fazer foi a vibração que ele passou para o time que, além de tecnicamente jogar, corre. Você vê jogadores no Flamengo que são craques e que correm, marcam pra caramba. Todo mundo marca. Esse foi o mérito dele. E nós talvez vamos fazer isso aqui, porque é o meu perfil, meu jeito de ser – afirmou Celso.

Na próxima temporada, além do Campeonato Paraibano, o Treze vai disputar a Série C do Brasileiro.