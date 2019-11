Ceará ganha e respira na luta contra o rebaixamento da Série A

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Ceará fez a lição de casa e venceu o Internacional por 2 a 0 nesta quinta-feira (7), na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves.

Os mandantes souberam conduzir o jogo de forma cirúrgica para bater um frágil time colorado em noite de atuações até surpreendentes, tratando-se dos distintos objetivos das equipes no certame.

A vitória faz o Ceará subir dois andares na classificação e assumir a 13ª colocação, igualando a pontuação do arquirrival Fortaleza, ambos com 36, mas levando a melhor no saldo de gols (1 a -6). A distância para a zona de rebaixamento é de dois pontos.

Já o Internacional perdeu de vez seu posto no G-7, a zona de classificação para a Libertadores com o Athletico-PR infiltrado. Ultrapassado na quarta (6) pelo Corinthians, o clube colorado fica em oitavo lugar ao estacionar nos 46 pontos.

Tanto Ceará quanto Internacional voltam a campo no domingo (10), pela 32ª rodada do Brasileirão. Os colorados encaram mais uma vez um time da parte debaixo da classificação, o Fluminense, no Beira-Rio, às 16h.

Os alvinegros, por sua vez, voltam a jogar no Castelão, mas desta vez como visitantes, em clássico “de seis pontos” contra o Fortaleza, agendado para as 19h.

CEARÁ

Diogo Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio (Eduardo Brock), Valdo e João Lucas; William Oliveira (Pedro Ken), Fabinho, Ricardinho, Felipe Silva e Thiago Galhardo (Mateus Gonçalves); Bergson. T.: Adilson Batista.

INTERNACIONAL

Danilo Fernandes; Heitor, Bruno Fuchs, Victor Cuesta e Uendel; Lindoso, Bruno Silva (Guilherme Parede) e D’Alessandro; William Pottker (Wellington Silva), Patrick e Guerrero (Rafael Sobis). T.: Zé Ricardo

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Pedro Ken e Bergson (CEA); D’Alessandro e Patrick (INT)

Gols: Thiago Galhardo (CEA), aos 41min do 1º tempo; Mateus Gonçalves (CEA), aos 41min do 2º tempo