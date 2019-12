Ceará cede empate nos acréscimos e não deixa o ´Z-4´

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Técnico novo, torcida incentivando e bom histórico em casa. Todos os elementos eram favoráveis ao Ceará, ainda mais após os donos da casa ficarem com um jogador a mais no segundo tempo, porém as inúmeras chances desperdiçadas pelo Vozão fizeram falta e o time ficou no empate por 1 a 1 contra o Athletico, neste sábado (30), em partida válida pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Curiosamente, os dois gols da partida foram marcados na reta final da partida. O primeiro saiu com o atacante Mateus Gonçalves, aos 43 minutos, após grande jogada de Valdo. Quando a torcida do Ceará já comemorava e tudo indicava os três pontos para os donos da casa, o Athletico conseguiu empatar no último lance da partida, em jogada de escanteio, com o lateral direito Madson.

Na próxima rodada, o Ceará continuará a busca por pontos para evitar o rebaixamento para a Série B do ano que vem e terá novamente o apoio da torcida já que o clube recebe o Corinthians, uma das equipes que ainda brigam por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2020.

Já pelo lado do Athletico, que tem seu espaço no torneio continental garantido, o objetivo será terminar o ano entre os quatro primeiros colocados e para isso tentará a vitória diante do Santos, atual vice-líder do Brasileirão.

JOGO

Precisando dos três pontos para aumentar a vantagem diante do Cruzeiro, o Ceará começou a partida deste sábado com mais intensidade e teve a primeira chance real do confronto, aos cinco minutos, quando Leandro Carvalho teve seu chute bloqueado na entrada da área defendida pelo goleiro Santos. Pouco depois, aos 13, os donos da casa tiveram mais uma oportunidade de abrir o placar, com Fabinho, porém Robson Bambu chegou a tempo e tirou a bola quase em cima da linha.

Só que o Athletico também tinha qualidade no ataque e Léo Cittadini, que foi substituído ainda no começo da primeira etapa, chutou com perigo na meta defendida por Diogo Silva. Quem também perdeu grande chance foi o atacante Marco Rúben, após jogada de escanteio na reta final da partida – na ocasião, a cabeçada passou perto da trave – e depois de chutar cruzado e ter o arremate defendido pelo goleiro cearense, já nos acréscimos.

Já no segundo tempo a história foi totalmente outra, com o Ceará dominando a partida e desperdiçando duas incriveis chances de abrir o marcador. Na primeira, Thiago Galhardo recebeu totalmente livre, entrou na área e chutou fraco para a defesa de Santos, sendo que tinha um companheiro de equipe do lado e que só precisaria rolar a bola para o gol. Na sequência, William Oliveira chutou cruzado e o arqueiro do Athletico precisou fazer grande defesa para evitar o gol.

Dez minutos depois, Galhardo perdeu nova oportunidade ao receber cruzamento preciso de Fabinho e cabecear nas mãos do arqueiro paranaense, irritando a torcida que aos poucos perdia a paciência.

O jogo mudou de vez aos 17 minutos da segunda etapa, quando Vitinho foi expulso após confusão envolvendo jogadores do Ceará, deixando os visitantes com um jogador a menos por aproximadamente trinta minutos. Com isso, a partida foi controlada inteiramente pelos donos da casa, mas a falta de criatividade e os erros nas finalizações não resolviam a vida do Ceará, que ficava cada vez mais tenso com o passar do tempo.

Aos 43 minutos, Mateus Gonçalves conseguiu o tão esperado gol dos donos da casa e tudo indicava que os três pontos seriam dos mandantes. No entanto, no último lance da partida, a equipe paranaense conseguiu empatar e acabar com toda a energia da torcida do Vozão.

CEARÁ

Diogo Silva; Cristovam, Valdo, Luiz Ótavio e João Lucas; Fabinho, William Oliveira (Ricardinho), Leandro Carvalho (Bergson), Felipe Baxola (Mateus Gonçalves) e Lima; Thiago Galhardo. Técnico: Argel Fucks

ATHLETICO

Santos; Madson, Robson Bambu, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Camacho, Erick e Léo Cittadini (Vitinho), Braian Romero, Marco Ruben (Lucho González) e Thonny Anderson (Rony). Técnico: Eduardo Barros

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 1 ATHLETICO

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PE)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha FIlho (SP)

Cartões Amarelos: Cristovam, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas, William Oliveira, Mateus Gonçãlves e Thiago Galhardo (Ceará); Robson Bambu (Athletico)

Cartão Vermelho: Vitinho, aos 17 minutos do segundo tempo

Gols: Mateus Gonçalves (CEA), aos 43 minutos e Madson (ATH), aos 48 minutos do segundo tempo.