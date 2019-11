Ceará arranca empate nos acréscimos contra o São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O São Paulo empatou com o Ceará por 1 a 1 neste domingo (24), no Castelão, pela 34ª rodada do Brasileiro.

A equipe paulista vencia até os 50 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate no último lance da partida após chute desviado de Felipe Baxola. O meia Vitor Bueno marcou o gol do São Paulo.

Com o resultado, o São Paulo continua na sexta colocação, agora com 54 pontos. A equipe está na zona de classificação direta à Libertadores.

O Ceará, por sua vez, tem 37 pontos, dois a mais que o Fluminense, primeiro na zona de rebaixamento e que joga nesta segunda (25), contra o CSA.

Sem Pablo, suspenso, o São Paulo entrou em campo com uma marcação no estilo 4-2-4. O time de Fernando Diniz foi bem móvel em campo. Com Igor Gomes se revezando com o trio, os quatros jogadores se alternaram nas pontas, mas também trocavam posições numa faixa mais centralizada.

O segundo tempo atrasou alguns minutos para começar devido a um ‘probleminha’ de Daniel Alves. De acordo com a transmissão do “Premiere”, o camisa 10 tricolor teve de ir ao banheiro e subiu para o campo quando os demais 21 jogadores já o esperavam para a bola rolar.

No começo da etapa final, quando perdia por 1 a 0, o Vozão conseguiu um escanteio. Enquanto o árbitro Rafael Traci esperava a comunicação com o VAR (árbitro de vídeo) sobre um possível pênalti, a cobrança foi feita e João Lucas cabeceou para o gol. Mas nada disso valeu, e a tecnologia não viu falta no lance envolvendo Bruno Alves e Fabinho.

O Ceará apresentou um futebol agudo e acelerado e até chegou com perigo mais de uma vez. Sem o domínio da bola, que ficou com o São Paulo na maioria do tempo, os mandantes pecaram principalmente na hora de concluir as jogadas.

Aos 50 minutos da etapa final, o golpe fatal de uma equipe que ‘martelou’. Completando contra-ataque e enfrentando o adversário exposto, Felipe Silva recebeu passe na direita, chutou e viu Léo desviar. A nova trajetória da bola derrubou, literalmente, Tiago Volpi no lance.

CEARÁ

Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Ricardinho (Juninho Quixadá) e Fabinho; Wescley (Mateus Gonçalves), Felipe Silva e Chico; Bergson (Thiago Galhardo). Técnico: Adilson Batista.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo (Léo); Tchê Tchê, Liziero (Hudson) e Igor Gomes; Daniel Alves, Antony (Raniel) e Vitor Bueno. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1X1 SÃO PAULO

Árbitro: Rafael Traci

Auxiliares: Alex dos Santos e Éder Alexandre

Cartões amarelos: Samuel Xavier, Fabinho e Luiz Otávio (Ceará); Juanfran (São Paulo)

Gols: Vitor Bueno (SAO), aos 46 minutos do primeiro tempo; Felipe Silva (Ceará), aos 50 minutos do segundo tempo.