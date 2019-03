CBF sorteia agenda da Copa do Brasil e Piza vai com Belo reserva para Cajazeiras

Antes mesmo da CBF definir, nesta sexta-feira (08), através de sorteio, a ordem de mando de campo dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, o técnico do Botafogo-PB, Evaristo Piza, já havia decidido: vai mandar o time reserva a campo no próximo domingo para encarar o Atlético de Cajazeiras, no Sertão, pela oitava rodada do Paraibano 2019.

É que o Belo vai começar o duelo de 180 minutos contra o Londrina já na próxima quarta-feira (13). E pelo sorteio realizado hoje, a partida de ida está marcada para o estádio Almeidão, ainda sem horário definido.

A decisiva peleja da volta está agendada para o dia 3 de abril, no estádio do Café, no interior do Paraná.

Pensando nessa maratona, Piza deve poupar os titulares da viagem deste sábado (09): cerca de oito horas de ônibus até Cajazeiras.

– Não desmerecendo o Campeonato Paraibano ou o Atlético de Cajazeiras, mas devo optar por uma equipe alternativa no domingo, até pra evitar alguma lesão ou desgaste. Vamos recuperar bem esses atletas (titulares), já que no dia 13 tem Copa do Brasil – avisou o comandante do Belo, ainda no vestiário do Barradão, na noite de quinta, em entrevista aos canais Foxsports.

O Botafogo-PB é vice-líder do Grupo B da Copa do Nordeste com os mesmos 11 pontos do Ceará, que leva vantagem no critério saldo de gols.

Já no estadual, o time da Maravilha do Contorno lidera, com folga, o Grupo A. O Belo tem 18 pontos, contra 13 do vice-líder Sousa e 12 do terceiro colocado Nacional de Patos.

No próximo domingo, às 17h, no estádio Perpetão, a equipe de Evaristo Piza enfrenta o Atlético de Cajazeiras para tentar selar de vez a classificação às semifinais na primeira colocação da chave.