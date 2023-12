CBF divulga tabela da Pré-Copa do Nordeste; Botafogo-PB e Sousa em ação

A CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada da Eliminatória da Copa do Nordeste. O documento traz as definições de datas, horários e locais das partidas. ESPN e Nosso Futebol transmitem os jogos da competição.

A Eliminatória para a Copa do Nordeste será disputada em duas fases e jogos únicos.

A competição começa no sábado (6). Dezesseis equipes entrarão em campo em busca de quatro vagas para a fase de grupos da competição.

São elas: ABC, Altos, ASA, Botafogo-PB, Confiança, CSA, Ferroviário, Iguatu, Jacuipense, Juazeirense, Moto Club, Potiguar, Retrô, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Sousa.

Regulamento

A Copa do Nordeste terá a 1ª fase, que é a fase de grupos, com 16 clubes dividido em dois grupos de oito. Depois, teremos as fases de mata-mata, das quartas de final até a final.

Na 1ª fase, os slubes do Grupo A enfrentarão os clubes do Grupo B em turno único. Após o término da 1ª fase estarão classificados para a fase seguinte os quatro primeiros colocados de cada um dos 2 (dois) grupos.

As quartas de final e as semifinais serão em jogos únicos, na casa do clube com melhor campanha somadas todas as fases. A final serão em dois jogos, um em cada casa dos finalistas, e quem faz o último jogo em casa é quem somou a melhor campanha contando todas as fase.

Em caso de empate em pontos ao longo das fases, os critérios de desempate obedecem a seguinte ordem:

1º. Maior número de vitórias;

2º. Maior saldo de gols;

3º. Maior número de gols pró;

4º. Menor número de cartões vermelhos recebidos;

5º. Menor número de cartões amarelos recebidos;

6º. Sorteio.

O campeão da Copa do Nordeste 2024 terá vaga assegurada na 3ª fase da Copa do Brasil de 2025; caso o clube campeão venha a conquistar esta vaga por sua participação na Conmebol Libertadores de 2025 ou por outro critério constante no Regulamento da Copa do Brasil, passará a vaga para o clube vice-campeão, e assim sucessivamente.

O prazo limite de inscrição de atletas na Copa do Nordeste 2024 é até o dia 25 de março

Duelos da Pré-Copa do Nordeste 2024 (1º mata-mata)

06.jan | 16h | Confiança x Retrô (Batistão)

06.jan | 16h | Ferroviário x ASA (Presidente Vargas)

06.jan | 19h | ABC x Sousa (a definir)

06.jan | 19h | CSA x Iguatu (Rei Pelé)

07.jan | 16h | Sampaio Corrêa x Potiguar de Mossoró (a definir)

07.jan | 16h | Juazeirense x Moto Club (Adauto Moraes)

07.jan | 19h | Botafogo-PB x Jacuipense (Almeidão)

07.jan | 19h | Altos x Santa Cruz (Lindolfo Monteiro)

* CBF