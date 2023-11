CBF divulga regulamento e tabela básica da Copa do Nordeste

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta quarta-feira (8), a tabela básica da Eliminatória da Copa do Nordeste 2024 e também os Documentos Técnicos da competição.

A Eliminatória para a Copa do Nordeste será disputada em duas fases e jogos únicos. A competição tem previsão para início no dia 07 de janeiro e 16 equipes entrarão em campo em busca de quatro vagas para a fase de grupos da competição.

São elas: ABC, Altos, ASA, Botafogo-PB, Confiança, CSA, Ferroviário, Iguatu, Jacuipense, Juazeirense, Moto Club, Potiguar, Retrô, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Sousa.

O chaveamento teve como base o ranking nacional de 2023. Assim, o melhor classificado entre os 16 times (CSA) vai pegar o de pior ranking (Iguatu), e assim por diante.

Confira os duelos:

Vaga 1

CSA x Iguatu

Altos x Santa Cruz

Vaga 2

Sampaio Corrêa x Potiguar de Mossoró

Juazeirense x Moto Club

Vaga 3

ABC x Sousa

Botafogo-PB x Jacuipense

Vaga 4

Confiança x Retrô

Ferroviário x ASA

Os times de melhor ranking têm o direito de jogar em casa nas duas vagas. Na primeira fase preliminar, essa vantagem é de CSA, Sampaio Corrêa, ABC, Confiança, Altos, Juazeirense, Botafogo-PB e Ferroviário.

A Copa do Nordeste abre a temporada 2024 do futebol brasileiro. Os duelos da pré-Copa estão previstos para os dias 7 e 14 de janeiro. A grande novidade na próxima temporada é que a competição não terá choque de datas com os estaduais, um antigo pleito das federações. Assim, a finalíssima está prevista para o dia 6 de junho.

Clubes já garantidos na fase de grupos

América-RN (campeão do Potiguar)

Bahia (campeão do Baiano)

Ceará (via ranking)

CRB (campeão do Alagoano)

Fortaleza (campeão do Cearense)

Itabaiana (campeão do Sergipano)

Maranhão (campeão do Maranhense)

Náutico (via ranking)

River-PI (campeão do Piauiense)

Sport (campeão do Pernambucano)

Treze (campeão do Paraibano)

Vitória (via ranking)

Calendário da Copa do Nordeste

Fase preliminar

7 de janeiro (domingo): Eliminatória 1

14 de janeiro (domingo): Eliminatória 2

Fase de grupos

4 de fevereiro (domingo): Rodada #1

10 de fevereiro (sábado): Rodada #2

14 de fevereiro (quarta-feira): Rodada #3

21 de fevereiro (quarta-feira): Rodada #4

28 de fevereiro (quarta-feira): Rodada #4

6 de março (quarta-feira): Rodada #5

13 de março (quarta-feira): Rodada #5

20 de março (quarta-feira): Rodada #6

24 de março (domingo): Rodada #7

27 de março (quarta-feira): Rodada #8

* As rodadas #4 e #5 serão desmembradas em duas datas

Quartas de final (jogo único)

10 de abril (quarta-feira): Quartas de final

Semifinal (jogo único)

24 de abril (quarta-feira): Copa do Nordeste

Finais

5 de junho (quarta-feira): Final 1

9 de junho (domingo): Final 2

* CBF/Gepb