CBF divulga regulamento do Campeonato Brasileiro da Série C 2017

Único representante da Paraíba na Série C do Campeonato Brasileiro pela terceira temporada consecutiva, o Botafogo-PB conheceu nesta segunda-feira (13) o Regulamento Específico da edição de 2017, divulgada pela Diretoria de Competições da CBF.

Foto: Voz da Torcida

O Belo está no Grupo A, e estreia provavelmente no dia 14 de maio contra o Cuiabá, no Almeidão. O Alvinegro da Estrela Vermelha encara ainda,na mesma chave, pela ordem, Fortaleza, CSA, Salgueiro, Moto Club, Remo, Confiança, ASA e Sampaio Corrêa.

A competição envolve 20 clubes, sendo quatro que foram rebaixados da Série B em 2016 e os que subiram da Série D.

Na primeira fase da Série C, as equipes serão divididas em dois grupos com dez em cada. Todos jogarão entre si, em turno e returno, e os quatros melhores colocados de cada chave se classificam para o mata-mata.

Os quatro clubes que se classificarem para as semifinais estarão automaticamente classificados para a Série B 2018.

Os dois últimos colocados de cada um dos grupos da Primeira Fase serão rebaixados para a Série D.

Mandos de campo serão dos melhores

Não haverá sorteio de mandos de campo. Nas quartas de final, os primeiros colocados dos grupos enfrentam os quartos colocados do grupo oposto, e jogam a partida de volta em casa. Mesmo critério acontece com o segundo colocado de cada chave, que enfrenta o terceiro do grupo oposto. Nas semifinais e final, o mando de campo no jogo de volta será determinado pelos critérios de melhor campanha em toda a competição, incluindo a fase mata-mata.