CBF define data e horário de Tombense x Botafogo-PB pela Copa do Brasil

Depois de passar pelo Operário-MS na primeira fase da Copa do Brasil com uma goleada por 4 a 1 fora de casa, o Botafogo-PB já tem data para sua sequência na competição nacional.

Devido ao sorteio realizado ainda antes da estreia da competição, o Belo mais uma vez vai atuar fora de casa. O adversário será o Tombense-MG, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, na cidade de Tombos. Pelo regulamento, o time paraibano joga precisando vencer para se classificar. Em caso de empate, o dono da vaga será conhecido através da decisão por pênaltis.

Os mineiros eliminaram o Sport-PE na primeira fase com um sonoro 3 a 0. Inclusive, o terceiro gol do Carcará foi marcado pelo meia Marquinhos, que atuou em 2018 pelo Botafogo-PB, e foi formado na Maravilha do Contorno.

A partida foi marcada para o dia 28 de fevereiro, uma quinta-feira, às 19h15. Segundo consta no site da CBF, o duelo terá transmissão de televisão pelo canal Sportv.

Depois de passar por uma maratona no início da temporada, o Belo vai ter outra sequência dura de jogos em poucos dias, já que terá três partidas em um intervalo de oito dias, contra Perilima, Esporte de Patos e Tombense.

Antes, o time da estrela vermelha pega o Sergipe neste sábado (16), pela Copa do Nordeste, no estádio Batistão, em Aracaju. A peleja está marcada para ter início às 16h.