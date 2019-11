Canindé chega e Campinense apresenta membros para a comissão técnica

Ainda sem ter anunciado contratações para o elenco que vai disputar a temporada 2020, o Campinense vai apresentar nesta quinta-feira (21) parte de sua comissão técnica.

O treinador, como já se sabe, é o cearense Oliveira Canindé, campeão do Nordeste com o Rubro-Negro em 2013.

Ele desembarcou em Campina Grande ontem e já fica de vez na cidade. A ideia é acelerar os últimos ajustes da formação do time antes do início da pré-temporada, agendada para a próxima quinta-feira (28).

Com Canindé, chegaram ao Renatão o preparador físico Orlando Júnior, que deve acumular a função de auxiliar técnico, e o preparador de goleiros Wellington Teles.

A expectativa agora é com relação à apresentação e confirmação dos demais membros da comissão técnica e, principalmente, dos atletas.

Porém, com relação aos jogadores, é bem provável que a diretoria raposeira só vá trazer alguma novidade na próxima semana, na quarta-feira, data em que está agendada a apresentação oficial do grupo rubro-negro.

O Campinense está no Grupo B do Paraibano de 2020, junto com Sousa, Nacional de Patos, CSP e São Paulo Crystal.

De acordo com o regulamento da competição, os times de uma chave enfrentam os clubes do outro grupo e, por isso, a Raposa vai ter pela frente na primeira fase Botafogo-PB, Treze, Atlético de Cajazeiras, Perilima e Sport-PB .

A estreia está marcada para acontecer no dia 19 de janeiro, um domingo, contra o Sport Lagoa Seca, provavelmente no Amigão.