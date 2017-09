NO TREZE

Canindé admite interesse em Dedé e se mostra reticente em relação a Marcelinho-PB

Peças importantes na campanha que levou o Treze ao vice-campeonato paraibano em 2017, os meio-campistas Dedé e Marcelinho Paraíba, ambos atualmente na Portuguesa, podem não estar juntos dentro de campo na próxima temporada alvinegra, como se especula nos bastidores.

Em contato com o PARAIBAONLINE nesta segunda-feira (18), o técnico do Galo, Oliveira Canindé, confirmou que deseja contar com o futebol do volante, com quem foi campeão do Nordeste em 2013 pelo rival Campinense, mas foi reticente em relação ao experiente meia de 42 anos.

Provocado pela reportagem a comentar a possibilidade do retorno de Dedé ao estádio Presidente Vargas, noticiada durante o final de semana pelo Blog do Menon, o comandante trezeano, que reside em Fortaleza, preferiu não confirmar a informação.

Foto: Reprodução / TV Itararé

– Eu passei o final de semana no Sertão, onde não tinha sinal de celular, e só cheguei em casa agora (final da manhã). Não posso confirmar (o retorno de Dedé) porque nos últimos dias não entrei em contato com a diretoria. Mas é um jogador que me agrada e eu gostaria de contar com seu futebol – disse Canindé.

A reportagem também entrou em contato com Alankardec Morais, um dos diretores de futebol do Treze. Ele disse que não procede a informação veiculada pelo blog paulista.

Marcelinho Paraíba

Perguntado sobre o interesse de contar Marcelinho Paraíba para a temporada 2018, o técnico do Galo mediu as palavras, disse que nunca trabalhou com o atleta e admitiu que indicou outros nomes à diretoria para o setor de meio-campo.

– Eu nunca trabalhei com Marcelinho. Não quero dizer que não me agrado (do futebol de Marcelinho), mas indiquei outras opção para a diretoria. É claro que existem detalhes que pesam na formação do elenco, como o aspecto financeiro, por exemplo, mas quem bate o martelo sobre contratação sou eu – pontuou Canindé.

Além do Campeonato Paraibano, em 2018 o Treze vai disputar o Pré-Nordestão, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro.