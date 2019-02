Campus I da UEPB abre inscrições para várias atividades esportivas

A partir desta terça-feira (19) estarão abertas as inscrições para a prática de diversas modalidades esportivas, no Departamento de Educação Física (DEF) no Campus I da Universidade Estadual da Paraíba UEPB.

A Pró-Reitoria Estudantil (Proest), através da Coordenadoria de Esporte e Lazer (Coel), está oferecendo nove estilos esportivos, tanto para a comunidade acadêmica da UEPB, envolvendo estudantes, professores e servidores, bem como para a população em geral.

As inscrições serão realizadas na sala da Proest, no próprio campus e se estenderão até o dia 22 deste mês.

Os alunos da instituição interessados devem apresentar documento com foto, RDM (atualizado) e uma foto 3×4 recente. Servidores (professores e técnicos administrativos) devem apresentar documento com foto, matrícula e uma foto 3×4 recente. Já pessoas da comunidade em geral devem apresentar documento com foto e uma foto 3×4 recente.

De acordo com a Coordenadoria de Esporte e Lazer, em breve será lançado um edital para novas práticas corporais com o objetivo de oferecer as atividades esportistas nos oito campi da instituição.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3315-3450 ou pelas redes sociais da Coel no Instagram (@coeluepb) e Facebook (https://www.facebook.com/coel.uepb.1).

*As informações foram veiculadas na rádio Cariri FM (101.1)