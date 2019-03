Campinense volta a treinar e pendências financeiras começam a ser resolvidas

Em decisão conjunta com a comissão técnica, o elenco do Campinense resolveu não falar com a imprensa neste sexta-feira (08).

Mas, um dia depois de paralisar as atividades por conta do atraso no pagamento dos salários, o elenco voltou às atividades no período da tarde, no campo do Palmeiras da Malhada Grande, na zona rural de Queimadas.

Com a promessa da diretoria de que até a noite parte das pendências seria resolvida, o técnico Francisco Diá comandou coletivo de apronto para a partida de domingo (10), às 16h, no Amigão, contra o Serrano, pela oitava rodada do Campeonato Paraibano de 2019.

O volante Cléber, suspenso, além dos atacantes Warlei, lesionado, e Chaveirinho, em transição, são os desfalques da Raposa.

O Rubro-Negro tem 14 pontos e lidera o Grupo B. Em caso de vitória contra o Lobo, a Raposa garante matematicamente a classificação para as semifinais do estadual.

A provável formação do Campinense para a peleja é a seguinte: Wagner Coradin, Neilson, Jean, Richardson e João Victor; Romeu, Victor Maranhão, Álisson Xabala e João Paulo; Dênis e Lopeu.

A preparação raposeira será finalizada na manhã deste sábado (09), no campo do Centro Marista de Eventos, em Lagoa Seca, para onde está marcado um treino recreativo.

No início da noite desta sexta-feira, quando elenco e comissão técnica desembarcaram no Renatão após o treino em Queimadas, as pendências financeiras referentes ao mês de janeiro foram resolvidas.