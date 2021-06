Campinense vence Sousa e abre vantagem na disputa do título estadual

O Campinense de um grande passo para conquistar o título do Campeonato Paraibano de 2012. No primeiro jogo da final, o time raposeiro fez valer o mando de campo e venceu o Sousa por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Amigão.

O gol raposeiro foi marcado por Edinho Corrêa, aos 36 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, a Raposa agora só previsa de um empate para levantar a taça no jogo da volta, marcado para domingo, às 10h, no Estádio Marizão, em Sousa.

O Sousa precisa vencer por dois gols de diferença. No caso de triunfo do Dinossauro por um gol de vantagem, o vencedor do Paraibano de 2021 será conhecido após as cobranças de pênalti.

No partida desta quinta, os dois times fizeram um primeiro tempo sem grandes emoções. Jogaram na base do estudo. Tanto é que os goleiro Mauto Iguatu e Ricardo foram poucos acionados.

Na segunda etapa, Campinense e Sousa voltaram mais determinados, principalmente o time raposeiro. Logo a um minuto, Matheus Régis acertou um belo chute no ângulo, mas Ricardo fez uma grande defesa.

O Sousa deu o troco. Wesley Soares cruzou pelo lado direito para Rodrigo Poty, que desviou de cabeça dentro da pequena área, obrigando o goleiro Mauro Iguatu a fazer uma defesa espetacular para salvar a Raposa.

Mas aos 36 minutos, a bola entrou. Marcos Nunes avançou, invadiu a área e rolou para Edinho Corrêa, que tinha acabado de entrar, tocar para o fundo das redes do Sousa.

Ficha Técnica

Campinense

Mauro Iguatu, Felipinho, Michel Bennech, Cleiton e Aleffe (Marcos Nunes); Rafinha, Patrick (Daniel Justino), Vitinho (Ítallo) e Marcelinho (Edinho Corrêa); Matheus Régis e Claudio (Ruan Carlos). Técnico – Ranielle Ribeiro

Sousa

Ricardo, Arisson (Douglas), Rony Lobo, Marcelo Duarte e Weslley; Daniel Costa, Liniker, Juninho e Wesley Soares (Gabriel); Almir (Rodrigo Poty) e Dentinho (Cassiano).Técnico – Índio Ferreira

Gols -Edinho Corrêa (C), aos 36min do 2ºT

Cartão amarelo – Michel Bennech, Edinho Corrêa, Ranielle Ribeiro, Mauro Iguatu (C), Daniel Costa, Ricardo (S)

Árbitro- Afro Rocha de Carvalho Filho

Assistentes – Kildenn Tadeu Morais de Lucena e Rafael Guedes de Lima