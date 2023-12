Campinense vence Globo-RN no primeiro teste da pré-temporada

Em seu primeiro amistoso da pré-temporadam o Campinense venceu o Globo FC, do Rio Grande do Norte, por 1 a 0 nesta segunda-feira, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

Lucas Reis, aos 14 minutos do primeiro tempo, marcou o tento do time raposeiro. Durante o teste, o técnico Francisco Diá teve a oportunidade de colocar em ação praticamente todos os atletas que estarão à sua disposição para o Paraibano 2024.

Além desse amistoso, o Campinense terá mais três antes da estreia no Campeonato Paraibano, que está marcado para começar no dia 17 de janeiro.

Ainda eno final deste ano, o clube encara o Maguary-PE duas vezes. No dia 23, a Raposa joga em Queimadas. No dia 30, é a vez do Campinense visitar o Maguary-PE em solo pernambucano.

O jogo desta segunda-feira foi o último este ano no Amigão, uma vez que e vai passar por melhorias no tocante ao gramado, para os jogos do Estadual e da Copa do Nordeste, com o Treze.

A expectativa do Governo do Estado é reabrir o Amigão para jogos na rodada de estreia do Paraibano, dia 17 de janeiro.

Em 2024, o Campinense disputa apenas o Paraibano, competição da qual o estreará contra o Pombal, fora de casa.