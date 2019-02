Campinense vence dérbi e complica situação do rival Treze no Paraibano

O Campinense se reabilitou no Campeonato Paraibano. E nada melhor do que no dérbi contra o rival Treze. No Clássico dos Maiorais, disputado no Estádio Amigão, a Raposa venceu o rival por 1 a 0 e segue firme na luta pela classificação no Grupo B, já que chegou aos 10 pontos.

Com o revés, o Galo se complica na competição, pois estacionou nos 6 pontos, ocupando a penúltima colocação no Grupo A.

Agora, o Campinense dá uma pausa no Paraibano, pois joga antes contra o Botafogo do Rio, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Pelo Estadual o time atua sábado contra o Sousa, em casa. Já o Treze, enfrenta o Esporte de Patos, domingo, em Patos.

O JOGO

O clássico começou com o Treze tentando ocupar mais os espaços no campo de ataque, próximo à área do Campinense. A Raposa, por sua vez, troca passes com firmeza para chegar ao gol adversário.

E numa dessas descidas, o Rubro-negro abriu o placar. Richardson fez bonito lançamento e encontrou Warlei. O camisa 11 rubro-negro, dominou na entrada da área e, na saída de Mauro Iguatu, tocou com estilo para o fundo das redes dos alvinegros.

Com a vantagem no placar, o Campinense ganhou mais força e procurou trabalhar mais a bola, sem pressa, esperando algum erro do Treze. O adversário, porém, tentou sair para o intervalo com o empate, mas não deu.

Para o segundo tempo, o Campinense veio com uma mudança: Vitor Maranhão em lugar de Alisson Xabala. O Galo, do técnico estreante Marcinho Guerreiro, havia feito duas mudanças na etapa inicial.

Com a bola rolando, o time raposeiro ficou com um homem a menos aos 13 minutos. Isso porque, Lopeu foi expulso após acertar o cotovelo em Juninho na dividida de bola.

Na vantagem numérica, o Treze começou a ter mais espaços para articular as jogadas, enquanto que o Campinense se fechou lá atrás. Aos 27 minutos, o Alvinegro quase empata.

Teco passou para Diogo Peixoto, que lançou para Torres. O atacante dominou, se livrou da marcação e soltou a bomba e a bola explodiu no travessa de Coradin. Passado o susto, o Campinense procurou conter as investidas do rival.

Mas o time trezeano insistia na busca do empate. Diogo Peixoto recebeu e chutou pro gol. A bola desviou na zaga do Campinense e saiu pela linha de fundo. Após a cobrança de escanteio, o zagueiro trezeano Brumati reclamou de ter sido atingido.

Ele tem sangue no rosto e precisou sair para receber atendimento médico e conter o sangramento. O árbitro só marcou tiro de meta para o Campinense no lance. Com o placar favorável, o time raposeiro conseguiu segurar o rival e saiu de campo com a reabilitação da derrota para o Botafogo, na rodada anterior.

Ficha técnica

Treze x Campinense

Data: 10/02/2019 – 16h

Local: Estádio Amigão / Campina Grande

Competição: Campeonato Paraibano 2019 / 5ª rodada

Arbitragem: Marcelo Aparecido de Souza; Thomaz Diniz e Luís Felipe Correia.

Cartões amarelos: Neilson, Cléber, Dênis (CC), Fernando Júnior, Copetti, Teco, Léo Fioravanti (T)

Cartões vermelhos: Lopeu (CC)

Gols: Warlei (aos 13’ do 1ºT) para o Campinense.

Treze: Mauro Iguatu, Elielton, Brumati, Léo Fioravanti e Vítor Sousa (Tales); Coppetti, Fernando Júnior, Patric Calmon (Saldanha), Jean Natal (Teco) e Diogo Peixoto; Torres. Técnico: Marcinho Guerreiro.

Campinense: Wagner Coradin, Neilson, Jean (Henrique Mattos), Richardson e João Victor; Cléber, Romeu, Gustavo (Dênis) e Alisson Xabala (Vitor Maranhão); Warlei e Lopeu. Técnico: Francisco Dia.