Campinense surpreende, “repatria” ídolo e apresenta elenco para 2020

O mistério da diretoria do Campinense em divulgar os nomes que vão compor o elenco rubro-negro na temporada 2020 acabou na noite desta quarta-feira (27), quando cerca de 200 raposeiros compareceram a uma casa de recepções, no bairro do Catolé, para prestigiar o jantar de apresentação da equipe.

E a grande surpresa da noite foi o anúncio do retorno do atacante Fábio Júnior, aquele mesmo, campeão paraibano com a Raposa em 2008, ano e m que também foi peça fundamental no acesso cartola à Série B.

Hoje com 37 anos, o “Cantor”, como carinhosamente ainda é chamado pela torcida, não joga profissionalmente há pelo menos seis temporadas.

Canhoto e oportunista, o sergipano de Nossa Senhora da Glória sempre se destacou pela força física. O último clube de Fábio Júnior foi o Al Ahly, do Egito, de onde retornou para o Brasil em 2012, após a tragédia que deixou 70 mortos em um estádio de Port Said.

– Boa noite, nação rubro-negra. Estou anunciando desde já a minha volta para o Campinense, esse clube maravilhoso que sempre me acolheu bem e de onde eu saí para vários clubes, do Brasil e da Europa. Estou muito ansioso para treinar, entrar em forma e voltar a trabalhar. Na semana que vem estarei aí com todos – declarou o atacante, em vídeo exibido pela diretoria raposeira no evento desta noite.

Fábio Júnior será um dos sete atacantes confirmados pela Raposa para 2020. Além do “Cantor”, o técnico Oliveira Canindé terá como opções Rafael Ibiapino, cria da base do clube e outro que retorna ao Alto da Bela Vista, Júlio Barboza, ex-Treze, Jefferson Silva, Erikys Júnior, Rhuan e Caíque.

Entre os goleiros anunciados uma contratação nem tão inesperada assim foi confirmada: o experiente Pantera, bicampeão estadual com o Campinense (2008 e 2012), campeão do Nordeste e com um acesso à Série B, também está de volta.

Os outros dois arqueiros são João Manoel, que estava no clube na Série D de 2019, e Adilson Júnior.

O setor defensivo tem como opções os zagueiros Matheus Camargo, Uesles, Alex Maranhão e Vitão, além dos laterais Igor Nunes e Allef, para a direita, e Mattheus, para a esquerda.

Na cabeça da área as contratações ficaram por conta de Senegal, Vitinho, Gabriel Vieira e Peu, com os meias Vinícius Vargas, Robertinho e Romário Becker como opção para a armação das jogadas.

A maioria dos atletas anunciados e apresentados já passou por exames médicos e iniciam os trabalhos com a comissão técnica já nesta quinta-feira (28).

Além do Campeonato Paraibano, o calendário do Campinense para 2020 programa as disputas da Copa do Brasil e da Série D do Brasileiro.

Veja os detalhes da apresentação desta quarta e confira a lista de reforços do Campinense para a temporada 2020.