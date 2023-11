Campinense segue contratando para o Paraibano de 2024

O Campinense continua em ritmo acelerado anunciando seus jogadores para as disputas do Campeonato Paraibano de 2024, que é a única competição que a Raposa tem para disputar no ano.

Na manhã desta quinta-feira foi a vez da confirmação do atacante Alison Daniel, o quarto da posição até o momento. Ao todo foram 11º nomes divulgados pelo Rubro-Negro.

Alison Daniel tem 24 anos e é natural do Rio Grande do Sul. Ele iniciou a base no Sub-19 do Internacional e posteriormente seguiu na base do Figueirense. Seu último clube foi o Monsoon-RS. Essa será a primeira passagem do atacante pelo futebol paraibano.

Além de Alison Daniel, o ataque do Campinense também já tem Igor Goularte, Maycon Rangel e Lucas Reis.

Confira o elenco do Campinense

Goleiros: Pablo Rodrigues;

Laterais-esquerdos: Ângelo;

Laterais-direitos: Eduardo, Breno Santos;

Zagueiro: Ramon Baiano;

Volante:

Meias: Alan Pedro e Nickson;

Atacantes: Igor Goularte, Maycon Rangel, Lucas Reis, Alison Daniel;

Técnico: Francisco Diá.

* Com Gepb