INDIGNAÇÃO RUBRO-NEGRA

Campinense se reapresenta com protesto da torcida e vaias ao capitão

Gritos, xingamentos, palavras de ordem, rojões e muita indignação por parte da torcida do Campinense.

Foi nesse clima que o elenco rubro-negro se reapresentou na tarde desta terça-feira (23), no Renatão, dois dias após a derrota por 4 a 3 para o Atlético-PE na estreia da Série D.

Antes de subir para o gramado, os jogadores se reuniram com comissão técnica e diretoria no vestiário.

Após quase uma hora e meia de conversa, o grupo entrou no campo sob vaias, apupos e muitos gritos das arquibancadas. O alvo principal da torcida foi o goleiro Glédson, capitão da equipe.

Foto: Paraibaonline

O arqueiro foi acusado pelos torcedores de ser o líder de uma suposta “panelinha” que estaria dividindo o elenco raposeiro.

Depois do aquecimento, Glédson ficou treinando separadamente com o preparador Anderson Cardoso, enquanto o restante do grupo participou de um trabalho técnico-tático em campo reduzido.

Ao final da atividade, seis representantes de três torcidas uniformizadas do Campinense solicitaram ao presidente William Simões uma reunião com elenco. O encontro foi autorizado pelo dirigente e durou cerca de 30 minutos.

Foto: Paraibaonline

A programação desta quarta-feira (24) agenda treino para o período da tarde, provavelmente no distrito de Galante.