Campinense “rouba” zagueiro do Serrano e o anuncia como contratação

O técnico Francisco Diá afirmou no último domingo, após a vitória ante o Nacional de Patos, no Amigão, que o Campinense iria até o final do Paraibano 2019 com o time tinha, já que o aperto orçamentário pelo qual atravessa o clube não oferecia condição para realizar contratações. Mas quando uma boa oportunidade aparece, é difícil resistir.

Nesta quinta-feira (24), por exemplo, o clube anunciou a contratação do zagueiro Jeferson, de 23 anos, que na semana passada chegou a ser apresentado como reforço do Serrano, adversário do Rubro-Negro no próximo domingo.

– Houve uma questão burocrática lá com a Federação em e eu não sei me pronunciar sobre isso. Em relação a contratação ficou entre as duas diretorias. Hoje eu sou jogador do Campinense, um clube que todo mundo quer vestir a camisa e vou dar meu máximo para ajudar o grupo – afirmou o defensor, em sua primeira entrevista como atleta da Raposa.

Jeferson iniciou sua carreira no ABC de Natal e tem passagens por São Paulo Crystal, Sport Lagoa Seca (antigo Sport Campina) e Serrano, clube pelo qual disputou o Campeonato Paraibano do ano passado.

Ele chega para brigar por posição com os titulares Henrique Mattos e Richardson, além dos suplentes Jean e Matheus.

O Campinense volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Serrano, no Amigão, pela terceira rodada do estadual. Se vencer, a Raposa assume a liderança do Grupo B.