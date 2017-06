GRUPO A-8

Campinense recebe Flu de Feira para tentar encostar na liderança

O Campinense encara o Fluminense de Feira logo mais, às 17h, no Amigão, para tentar encostar na liderança do Grupo A-8 do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com quatro pontos em três jogos, a Raposa precisa da vitória para se igualar aos sete do Touro baiano e consequentemente pavimentar a classificação. A partida tem validade pela quarta rodada.

Durante a semana o técnico Ailton Silva cercou de mistério a preparação rubro-negra. Na quarta-feira comandou um treino técnico-tático em um CT particular na zona rural de Lagoa de Roça, longe de possíveis olheiros e até das emissoras de TV, que têm dificuldade para cobrir esse tipo de atividade longe de Campina Grande.

Foto: Ascom / Campinense

Já na quinta e na sexta-feira os treinos foram realizados no Amigão, porém com os jornalistas tendo acesso apenas ao aquecimento. Nenhum detalhe a mais pôde ser registrado.

A intenção do comandante do Campinense foi esconder o máximo de informações do técnico do Flu de Feira, Paulo Foiani, que trabalhou na Raposa no início do ano e conhece bem cada peça do time paraibano.

Mesmo com todo o mistério, pelo que se pode perceber no treino da quarta, Ailton Silva deve processar uma mudança no meio-campo: João Paulo no lugar de Leomir.

Arbitragem

José Henrique de Azevedo Júnior, do Maranhão, apita Campinense x Fluminense de Feira. Ele terá as assistências dos paraibanos Márcio Freire e Tomaz Diniz, com Clizaldo Maroja como árbitro reserva.

Prováveis escalações

Campinense: Glédson, Alex Travassos, Joécio, Rafael Jensen e Osvaldir; Negreti, João Paulo, Diego Barboza e Janeudo (Tiago Orobó); Sillas e Reinaldo Alagoano. Técnico: Ailton Silva.

Fluminense de Feira: Jair, Edson, Breno, Eduardo e Gilmar; Rogério, Memo e David Ceará; Rafael Granja, João Neto e Luiz Paulo. Técnico: Paulo Foiani.