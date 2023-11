Campinense promete fechar seu elenco esta semana

O Campinense deve finalizar no decorrer desta semana a montagem do seu elenco de olho na disputa do Campeonato Paraibano de 2024. É o que afirma o presidente raposeiro, Lênin Correia, que garantiu que a diretoria rubro-negra tem trabalhado diuturnamente na busca da formação de um elenco competitivo que consiga levar a Raposa de volta ao topo do pódio do estadual.

O planejamento do Campinense para a próxima temporada foi bastante impactado por todos os problemas que envolveram as eleições do clube, no último mês de outubro.

Superada esta fase, a diretoria raposeira agora corre contra o tempo para viabilizar o fechamento do elenco que disputará o Paraibano de 2024 pela Equipe Cartola. De acordo com Lênin Correia, presidente do clube, o plantel raposeiro deve ser fechado ainda no decorrer desta semana.

“Estamos fechando o elenco. Temos trabalhado no clube até quase meia noite tentando recuperar o tempo perdido após todo aquele imbróglio. Hoje já contamos com 16 atletas com pré-contratos assinados. Está faltando muito pouco, de fato. Acredito que até o fim desta semana iremos fechar o nosso elenco”, afirmou.

Com o início do Campeonato Paraibano previsto para o próximo dia 17 de janeiro, o Campinense está empenhado em agilizar a chegada dos atletas a Campina Grande.

O objetivo é iniciar a pré-temporada no dia 7 de dezembro, na Toca da Raposa. Segundo a tabela básica divulgada pela Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB), a Raposa fará sua estreia contra o Pombal, fora de casa. As datas, horários e locais ainda estão a serem definidos.

* Com gepb