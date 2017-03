NORDESTÃO

Campinense perde para o Santa e se classifica em segundo no grupo

foto: Paraibaonline

O Campinense foi até o Estádio do Arruda, nesta quarta-feira, em busca de pelo menos um ponto para terminar na liderança do Grupo A. Mas, o Santa Cruz acabou fazendo valer o mando de campo e venceu o time rubro-negro por 1 a 0, garantindo a vaga na primeira colocação.

Com o resultado, a Raposa terminou a fase de grupos entre os três melhores segundos colocados e agora vai ter que fazer o jogo de volta, no mata-mata, fora de casa. O sorteio dos jogos das quartas de final acontecem nesta sexta-feira.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Anderson Salles, cobrando uma penalidade máxima, aos 30 minutos do primeiro tempo.

Agora, o Campinense volta novamente suas atenções para o Campeonato Paraibano, onde vai enfrentar o Internacional-PB, domingo, no Estádio Amigão.

O JOGO

Com o apoio maciço de sua torcida, o Santa Cruz não quis dar sopa ao azar e foi para cima do Campinense desde o começo. Depois de 15 minutos sem muitas ações, a Cobra-Coral teve uma excelente oportunidade. O zagueiro Anderson Salles avançou com a bola e resolveu arriscar de fora da área. Bola tinha endereço do ângulo, mas o goleiro Glédson conseguiu saltar e espalmar.

A pressão do time pernambucano continuou e aos 21 minutos foi a trave que salvou a Raposa. Halef Pitbull recebeu e soltou uma bomba que explodiu no poste com o Glédson já batido no lance.

E foi o mesmo atacante que gerou o primeiro tento da partida. Ao ser lançado, Halef Pitbull chegou na frente do arqueiro e foi derrubado pelo mesmo dentro da área. Na cobrança da penalidade, Anderson Salles mostrou categoria e só deslocou o goleiro para abrir o placar.

O segundo tempo teve pouca emoção, mas foi por um detalhe que o Campinense não empatou a partida. Aos 32 minutos, Casagrande ganhou a dividida com o goleiro Júlio César e Anderson Salles salvou em cima da linha.

Ficha Técnica

Santa Cruz: Júlio César, Vítor, Bruno Silva, Anderson Salles e Tiago Costa; Elicarlos (Federico Gino), David e Léo Costa (André Luís); Thomás, Everton Santos (Wellington Cézar) e Halef Pitbull. Técnico: Vinícius Eutrópio

Campinense: Glédson, Osvaldir, Joécio, Rafael Jensen e Gilmar; Magno, João Paulo (Fernando Pires), Negretti e Jussimar (Maranhão); Casagrande e Léo Ceará (Augusto). Técnico: Sérgio China

Árbitro: Cláudio Francisco Lima e Silva (SE)

Assistentes: Ailton Farias da Silva (SE) e Rodrigo Guimarães Pereira (SE)

Gol – Anderson Salles, aos 30 min doi 1º tempo

Cartão amarelo – Gledson (C)