Campinense perde mais um titular por lesão e deve ter novo esquema tático

Com mais uma “dor de cabeça” para solucionar, já que o atacante Warlei, com estiramento de grau 1 no ligamento cruzado posterior do joelho direito, está praticamente fora do Paraibano 2019, o técnico do Campinense, Francisco Diá, estuda mudar o esquema tático da equipe que vai encarar o Nacional de Patos no próximo final de semana.

A partida contra o Canário do Sertão, válida pela sétima rodada do estadual, está marcada para as 17h de domingo (24).

No treino desta quarta-feira (20), no campo do Marista, em Lagoa Seca, Diá ainda não pôde contar com o atacante Chaveirinho, em fase final de recuperação de uma ruptura do músculo adutor da coxa esquerda. O volante Cléber e o meia João Paulo, poupados, também não treinaram.

Herói rubro-negro no Clássico dos Maiorais, quando marcou o gol da vitória da Raposa, Warlei (foto) acabou se chocando com o goleiro do Sousa, no último domingo, e lesionando o joelho. A previsão de prazo para recuperação do atleta, segundo o fisioterapeuta raposeiro Léo Félix, é de até 60 dias.

Com todos esses problemas no Departamento Médico, o técnico Francisco Diá começou a ajustar seu time com um esquema tático diferente. Nesta quarta, ele esboçou o Campinense com três zagueiros: Wagner Coradin, Jean, Jerfeson e Richardsom; Neilson, Odair, Vitor Maranhão, Álisson Xabala e João Victor; Afonso Júnior e Lopeu.

Nesta quinta e na sexta-feira o elenco da Raposa volta a trabalhar a parte tática, só que no campo do Palmeiras, da Malhada Grande, zona rural de Queimadas. Diá espera contar com Cléber e João Paulo nessas duas atividades para definir a equipe que entra em campo domingo, no estádio José Cavalcanti.

O Rubro-Negro tem 11 pontos e lidera o Grupo B do Paraibano 2019.