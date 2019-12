Campinense perde jogo-treino, mas Canindé faz avaliação positiva do time

O primeiro teste da pré-temporada do Campinense não foi bom para o torcedor rubro-negro.

Em jogo-treino realizado neste sábado (07), no Estádio Titão, em Lagoa Seca, a Raposa perdeu por 1 a 0 para o Náutico do Retiro.

Apesar do resultado negativo, o técnico Oliveira Canindé se mostrou satisfeito ao analisar o desempenho da equipe.

– Eu sei que o resultado foi ruim, mas gostei do que eu vi. É claro que tomamos um gol que não poderíamos ter tomado, mas o desempenho foi satisfatório apesar do campo não apresentar condições de jogo. O torcedor que não esteve aqui talvez acredite que o time foi muito mal, mas não foi. A equipe foi muito bem. Apesar de todas as dificuldades o nosso time foi competitivo, lutou e disputou todas as jogadas. Muita coisa ainda vai acontecer, alguns atletas não puderam participar desse treino por lesões, então o torcedor pode ter certeza que essa equipe irá evoluir muito até a estreia do campeonato – avaliou o comandante raposeiro.

O treinador se permitiu recordar da pré-temporada de 2013, quando assumiu o Campinense pela primeira vez, para fazer uma comparação.

– Foi uma situação parecida com o que nós já vivenciamos aqui. Em 2013 nós empatamos um amistoso no Amigão, e as críticas foram muito pesadas em cima da equipe. Chegaram a falar que aquele time era o pior que havia sido montado no Campinense. Mas o final nós sabemos como foi, não é – disparou Canindé, na tentativa de conter a frustração pela derrota.

A reapresentação rubro-negra está marcada para esta segunda-feira (09), às 8h30, em uma das academias da cidade.

O próximo desafio do Campinense é pesado. No dia 17 o time encara o rival Treze, no Amigão, no primeiro amistoso preparatório para a temporada 2020.