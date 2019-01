Campinense passa fácil pelo Serrano e assume liderança do grupo; veja primeiro gol

O Campinense ao que parece, encontrou o caminho das vitórias no Paraibano. Depois de vencer o Nacional, o time raposeiro bateu o Grêmio Serrano por 3 a 0, neste domingo, no Estádio Amigão, pela terceira rodada da competição.

Alex Mineiro, Lopeu e Dedé marcaram os gols da Raposa. Com o resultado, o time assumiu a liderança do Grupo B, com sete pontos, um mais que o Atlético de Cajazeiras, que foi derrotado no meio de semana pelo Botafogo-PB.

Já o Lobo ocupa a última posição no Grupo A, com apenas três pontos. O Campinense volta a campo na próxima quarta-feira, quando faz primeiro clássico do estadual contra o Botafogo-PB. Por sua vez, o Serrano encara o Esporte no domingo, em Patos.

O JOGO

O Campinense começou bem a partida contra o Serrano. Logo aos seis minutos, abriu o placar com um gol de pênalti, que foi bastante contestado pelo adversário. Alex Mineiro foi para cobrança e converteu.

Animado, o time raposeiro chegou ao segundo tento aos 15, com Lopeu, que aproveitou rebote do goleiro Rodrigo Calchi. O Lobo da Serra esboçou uma reação, em seguida. Michael faz boa jogada pela esquerda e cruzou. Iago dominou e chutou, mas a bola passou perto do gol de Wagner Coradin.

Depois disso, o Campinense voltou a mandar nas ações e teve algumas chances de ampliar o placar. Mas terminou o primeiro tempo com a vitória parcial por 2 a 0 .

A segunda etapa começa com o Serrano modificado, com Everton em lugar de Renatinho. Já a Raposa mantém a mesma formação.

O time comandado por Diá voltou um pouco sonolento. Com isso, o Serrano teve mais posse de bola, porém sem conseguir finalizar as jogadas.

Somente na metade da etapa foi que a Raposa deu uma melhorada. A equipe teve boa chance de marcar o terceiro com Warlei, que entrara em lugar de Dênis. O jogador invadiu a área e, na cara do gol, chutou fraquinho, nas mãos de Rodrigo Calchi.

Mas, nos acréscimos, a Raposa conseguiu ampliar. Dedé, que acabara de entrar em lugar de Romeu, deu cifras definitivas ao marcador, fazendo Campinense 3 a 0 Serrano.

Ficha técnica

Serrano x Campinense

Data: 27/01/2019 – 16h

Local: Estádio Amigão / Campina Grande

Competição: Campeonato Paraibano 2019 (3ª rodada)

Arbitragem: Jackson Ribeiro; Kildenn Tadeu e Flávia Renally.

Gols: Alex Mineiro (aos 6’ do 1ºT), Lopeu (aos 17’ do 1ºT) para o Campinense; Dedé (aos 46’ do 2T) para o Campinense

Cartões amarelos: Iago, Weverson (S); Lopeu (C).

Serrano: Rodrigo Calchi, Ferreira, Darlan, Weverson e João Pedro ( Igor Soares); Iago, Anderson, Diego Furtado e Renatinho (Éverton); Michael (Lucas Silva) e Erivan. Técnico: Luciano Silva.

Campinense: Wagner Coradin, Neílson, Henrique Mattos, Richardson e João Victor; Cleber, Romeu (Dedé), João Paulo e Alex Mineiro; Dênis (Warlei) e Lopeu (Cleiton). Técnico: Francisco Diá.

Veja primeiro gol do Campinense: Vídeo Paraibaonline: