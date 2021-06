Campinense mira primeiro duelo das finais do Paraibano contra o Sousa

Empolgado pela boa campanha na Série D até agora, o Campinense deixa a competição de lado e mira os três compromissos que fará contra o Sousa, sendo dois delas pelas finais do Campeonato Paraibano, esta semana.

O primeiro duelo valendo taça de campeão acontecerá na próxima quinta-feira, no Estádio Amigão, e o outro e que apontará o campeão no domingo, no Estádio Marizão. Já pela Série D, os dois times se reencontram no dia 23, em Sousa.

Após a vitória importante sobre o América de Natal, o treinador o técnico Ranielle Ribeiro espera que o time mantenha a mesma postura no confronto da quinta-feira frente ao Dinossauro pela competição estadual.

“Agora é montar o melhor grupo que a gente tiver e começar a decisão quinta-feira forte e coeso, aproveitar o bom momento e fazer um bom resultado, para levar o jogo para ser decidido lá dentro de Sousa. Sabemos que vai ser uma decisão muito difícil, pela equipe do Sousa e pelo que eles construíram dentro do campeonato”, disse o comandante raposeiro.

Para o primeiro jogo da final, Ranielle Ribeiro não terá algumas peças: Isso porque, o clube divulgou que os volantes Cleidson Pink e Pedro Victor, o zagueiro Victor Jatobá, o goleiro Danilo e o atacante Cadu testaram positivo para Covid-19 e devem ficar de fora ao menos do primeiro jogo.

Em compensação voltam ao time o atacante Marcos Nunes, poupado no jogo de domingo e o lateral-direito Felipinho, que cumpriu suspensão.