Campinense inicia preparação para duelo contra o América-RN

O Campinense iniciou nesta terça-feira, no Estádio Renatão, a sua preparação para a partida contra o América-RN, no próximo domingo, às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande.

Para este duelo, o treinador Ranielle Ribeiro sabe que não poderá contar com o lateral Filipinho, expulso ainda no primeiro tempo do empate por 3 a 3 com o Caucaia-CE, na estreia da competição.

Aliás, a expulsão do jogador gerou protesto por parte da diretoria rubr-negra, que decidiu emitir uma nota através de suas redes sociais. Confira:

“O Campinense Clube por meio desta, manifesta sua profunda indignação contra os erros grosseiros cometidos pela arbitragem do jogo Caucaia-CE x Campinense, na tarde desse domingo (06), pela primeira rodada do grupo A3 do Campeonato Brasileiro Série D.

Em lance normal de disputa de bola aos 29 minutos do primeiro tempo, onde sequer houve manifestação por parte do próprio atleta do Caucaia-CE supostamente agredido, muito menos dos companheiros de equipe e nem da própria comissão técnica do clube – já que o lance ocorreu em frente ao banco de reservas do Caucaia-CE.

O assistente número 1, o Sr. Anderson Moreira de Farias (CBF-CE) relatou ao árbitro central, o Sr. André Luís Skettini Policarpo Bento (CBF-MG), que o nosso atleta Felipinho “atingiu com um soco na barriga, fora de disputa de bola, seu adversário, e que o atleta atingido não precisou de atendimento médico e seguiu na partida normalmente”, o que ocasionou a aplicação do cartão vermelho direto ao nosso atleta.

E não parou por aí. Aos 14 minutos do segundo tempo, mais um erro da arbitragem que prejudicou o Campinense. Em um lance de ataque do Caucaia-CE, a bola bate por último no atleta da equipe adversária antes de sair pela linha de fundo. O curioso é que, neste caso, teria que ser marcado tiro de meta.

Foi dado escanteio e, em seguida, sai o gol de empate do time cearense. Tais erros prejudicaram diretamente o desempenho do Campinense na partida e, certamente, reduziram as chances na busca pela vitória.

Sabemos que errar é humano, mas insistir no erro não!

Por fim, o Campinense encaminhará à CBF os lances em questão, esperando que a Confederação Brasileira de Futebol tome as medidas necessárias junto à sua Comissão de Arbitragem para que falhas como essas não voltem a se repetir.

O Campinense comunica ainda que sua manifestação tem como objetivo maior alertar tais erros graves que ocasionam sérios prejuízos ao clube, à competição e ao futebol brasileiro de maneira geral”.