NORDESTÃO

Campinense goleia Uniclinic e garante classificação antecipada

Fotos: Paraibaonline

Com grande atuação no primeiro tempo, o Campinense goleou o Uniclinic do Ceará por 4 a 0 neste domingo, no Estádio Amigão, em jogo válido quinta rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. Os gols da Raposa foram marcados por Diego Torres, Fernando Pires, Maranhão e Augusto, todos na etapa inicial.

Com o resultado, o time rubro-negro chegou aos 11 pontos, um mais que o Santa Cruz, que perdeu para o Náutico, terceiro colocado com 7. Na última rodada, o Campinense vai encarar o Santa fora de casa, decidindo o primeiro lugar do posto.

Além de garantir a vaga no mata-mata com uma rodada de antecipação, a Raposa embolsará R$ 505 mil por avançar de fase.

Na partida deste domingo, o time comandado por Sérgio China começou arrasador. Com dois minutos de bola rolando, abriu o placar com gol de pênalti. Diego Torres cobrou bem de perna direita, sem chances para o goleiro Dionatan.

O segundo aconteceu aos 14 minutos. Após receber passe de Filipe Ramon, da direita, Fernando Pires manda com estilo para as redes do Uniclinic. O terceiro veio aos 32. Quem marcou foi Maranhão, aproveitando cruzamento de Diego Torres da esquerda.

E aos 42 minutos, Augusto marcou o quarto. O atacante rubro-negro dominou bem e tocou com tranquilidade no canto do goleiro Dionatan.

No segundo tempo, com o placar elástico já estabelecido, o Campinense não repetiu a mesma determinação da etapa primeira, apesar de ter construíndo vários lances para marcar. No final, vitória fácil raposeira, que garante a vaga antecipada do time no Nordestão.

Ficha Técnica

Campinense: Glédson, Fabinho, Joécio, Rafael Jensen e Filipe Ramon (Duda); Magno, Fernando Pires, Diego Torres (João Paulo ) e Augusto; Casagrande e Maranhão (Jussimar). Técnico: Sérgio China

Uniclinic: Dionatan, Lima, Luiz Fernando, Airton Júnior e Tele; Lincoln, Luiz Henrique (Edson Cariús), Leylon (Wene) e Preto; Netinho e Vaninho. Técnico: Anderson Batatais

Árbitro – Diego Pombo Lopes (CBF/Bahia)

Assistentes – Adailton Jose de Jesus Silva e Dijalma Silva Ferreira Júnior (ambos CBF/Bahia)

Gols – Diego Torres, aos 2min, Fernando Pires, aos 14min; Maranhão, aos 32min e Augusto, aos 42min do 1º tempo

Cartão amarelo – Jakson Leylon, Netinho, Wene (Uniclinic)