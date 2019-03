Campinense goleia o Serrano e garante classificação antecipada para o mata-mata

O Campinense nem parece que viveu uma semana conturbada por conta de salário atrasado. Em campo, o time raposeiro não decepcionou a torcida e goleou o Serrano por 4 a 0, neste domingo, no Estádio Amigão, pela oitava rodada do Campeonato Paraibano.

Lopeu (2), Álisson Xabala e Vitor Maranhão marcaram os tentos da Raposa. Com o resultado, o Campinense conseguiu a vaga antecipada para o mata-mata, já que chegou aos 17 pontos, líder do Grupo B, e não poderá mais ser alcançado pela Perilima, que soma nove pontos, faltando duas rodadas para o final da primeira fase.

Já o Serrano estacionou nos cinco pontos, ocupando a lanterna do Grupo A. A luta do Lobo é se livrar do rebaixamento, pois tem dois pontos a menos do Treze.

Agora, bem mais tranquilo, a equipe rubro-negra só volta a jogar dia 20, quando faz clássico contra o Botafogo-PB no Almeidão. Por sua vez, correndo risco de rebaixamento, o Serrano abre a rodada na quarta-feira, dia 13, contra o Esporte de Patos no Amigão.

O JOGO

Disposto a garantir a vaga antecipada, o Campinense partiu com tudo para cima do Serrano. Tanto é que, logo aos cinco minutos, abriu o placar no Amigão. Depois de boa jogada de Dênis, a bola parou nos pés de Lopeu, que chutou sem chances para o goleiro do Lobo Rodrigo Calchi.

O Serrano esboçou uma reação em seguida. Erivan chegou ao ataque, mas a zaga da Raposa estava atenta. Ai, o time rubro-negro que dominava o jogo, chegou ao seu segundo gol, aos 34 minutos.

Richardson fez ótimo lançamento para Alisson Xabala. O meia, ajeitou e acertou a meta do Lobo de fora da área. Depois disso, o time do Serrano se retrancou para vitar mais gols.

A segunda etapa começou como a primeira terminou: com a Raposa no campo de ataque. Aos 26 minutos, Lopeu ampliou para o time de Francisco Diá. Na comemoração, o atacante, que estava pendurado, recebeu o terceiro amarelo após tirar a camisa e fica fora do Clássico Emoção contra o Botafogo-PB.

O quarto e último gol do jogo, foi marcado por Vitor Maranhão, aos 44 minutos.

Ficha técnica

Campinense x Serrano

Data: 10/03/2019 – 16h

Local: Estádio Amigão / Campina Grande

Competição: Campeonato Paraibano 2019 (8ª rodada)

Arbitragem: Marcelo Aparecido: Luiz Felipe e Ruan Neres.

Gols: Lopeu (aos 5’ do 1ºT), Álisson Xabala (aos 34’ do 1ºT) para o Campinense; Lopeu (aos 26’ do 2ºT) para o Campinense, Vitor Maranhão (aos 44’ do 2ºT) para o Campinense.

Cartões amarelos: Jean, Dênis, Lopeu (C); Amaral (S)

Campinense: Wagner Coradin, Neilson, Jean, Richardson e João Victor; Romeu, Vítor Maranhão, Alisson Xabala (Gustavo) e João Paulo; Dênis (Cleiton) e Lopeu. Técnico: Francisco Diá.

Serrano: Rodrigo Calchi, Ferreira, Jonny, Lucas Coelho (André Ferreira) e Jeferson Sandes; Amaral (Anderson), Fernando, Robertinho e Renato Diniz (Paulista); Matheus Coelho e Erivan. Técnico: Arthur Ferreira.