Campinense fica no empate com Botafogo-PB e assume a vice-liderança

Em um clássico bem disputado, com expulsões de cada lado, Campinense e Botafogo-PB não foram além de um empate por 1 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio Amigão, na abertura da quinta rodada do Campeonato Paraibano.

Marcelinho abriu o placar para a Raposa no primeiro tempo. Roniel empatou para o time botafoguense na segunda etapa.

Com o resultado, o Campinense passou a ocupar a segunda colocação com oito pontos, mas pode ser ultrapassado por Treze ou Sousa, que se enfrentam nesta quinta-feira. Já o Belo chega a 11 pontos e segue líder isolado e invicto na competição.

Na próxima rodada, o Campinense vai enfrentar o Atlético no dia 20, no Estádio Perpetão, em Cajazeiras. Por sua vez, o Belo encara o Nacional, no dia 19, no Estádio José Cavalcanti, em Patos.

O JOGO

Campinense e Botafogo-PB tiveram seus bons momentos no primeiro tempo. Jogando em casa, a Raposa aproveitou boa chance e balançou as redes, aos 14 minutos, por intermédio de Marcelinho.

Com o rento sofrido, o Botafogo se restringiu às investidas do meia Clayton e só conseguiu pressionar mais na reta final da primeira etapa. Danilo, em duas oportunidades, impediu o gol de empate do time pessoense.

No segundo tempo, o panorama não mudou. O Campinense continuou bem, atacando, até perder Ivamar Júnior, que acabara de entrar. Ele foi expulso após cometer falta em um atacante adversário.

Com um homem a mais, o time pessoense chegou ao empate, através de Roniel. Depois disso, o Belo poderia ter aproveitado a superioridade numérica, mas acabou perdendo Gabriel Yanno, por expulsão.

Ficha Técnica

Campinense

Danilo, Felipinho, Michel Bennech, Cleiton e João Victor (Iago Leite); Rafinha, Patrick, Marcelinho (Vitinho) e Cadu (Rhuan); Matheus Régis (Allefe) e Marcos Nunes (Ivamar Júnior). Técnico – Ranielle Soares

Botafogo-PB

Felipe, Rodrigo Ramos (Sávio), Gabriel Yanno, Willian Machado e Tsunami; Rogério (Bruno Menezes), Pablo (Roniel), Juninho e Marcos Aurélio (Kaio Wilker); Clayton (Fred) e Welton.Tecnico – Gerson Gusmão

Gols – Marcelinho (C), aos 14min do 1ºT, Roniel (B), aos 32min do 2ºT

Cartão amarelo – Marcelinho, Michel Bennech, Ivamar Júnior, Felipinho, Caio Ruan (C), Gabriel Yanno, Roniel (B)

Cartão vermelho – Ivamar Júnior (C), Gabriel Yanno (B)

Árbitro – Afro Rocha de Carvalho Filho

Assistentes – Ruan Neres Souza de Queirós e Mattheus Tcharles Rodrigues Marques